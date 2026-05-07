Cinépolis celebra a Mamoru Hosoda con un festival imperdible de anime

Cinépolis +QUE CINE y Konnichiwa! traen a la gran pantalla el Festival de Mamoru Hosoda, un ciclo cinematográfico que reunirá cuatro obras maestras del aclamado director japonés durante dos fines de semana consecutivos.

El evento iniciará este 7 de mayo, con “La chica que saltaba a través del tiempo” (2006) y “Wolf Children” (2012), mientras que el 14 de mayo, llegará el turno de “Summer Wars” (2009) y “Mirai” (2018). La preventa de boletos ya está disponible en Cinépolis.

Mamoru Hosoda es uno de los autores más influyentes de la animación japonesa contemporánea. Tras iniciar su carrera en el legendario estudio Toei Animation, donde trabajó en franquicias como “Digimon”, fundó Studio Chizu para desarrollar una filmografía personal cargada de sensibilidad y universalidad. Sus historias han conquistado audiencias globales al combinar lo fantástico con lo cotidiano.

La obra de Hosoda se distingue por entrelazar elementos sobrenaturales —viajes en el tiempo, mundos digitales y encuentros imposibles— como metáforas de experiencias profundamente humanas. Temas como la familia, la identidad, la infancia y la transición a la adultez recorren su cine, siempre con una mirada íntima y emocional que conecta con espectadores de todas las edades.

Además, su estética única fusiona paisajes naturales llenos de calidez con universos digitales expansivos, explorando la compleja relación entre la humanidad y la tecnología. Esta dualidad convierte cada película en una reflexión visual y narrativa sobre el mundo actual.

Detalles de los títulos del festival

“La chica que saltaba a través del tiempo” (2006) sigue a Makoto, una estudiante de preparatoria que descubre la capacidad de viajar en el tiempo. Lo que comienza como una herramienta para corregir errores cotidianos pronto revela consecuencias inesperadas en la vida de quienes la rodean. Considerada un clásico moderno del anime, captura magistralmente la fugacidad de la juventud y el peso de cada decisión.

“Summer Wars” (2009) plantea una crisis global cuando un incidente en una plataforma digital afecta tanto el mundo virtual como el real. En medio del caos, una familia numerosa deberá unirse para salvar la situación. La cinta combina acción vibrante, tradición japonesa y tecnología, destacando la fuerza de los lazos humanos frente a las amenazas modernas.

“Wolf Children” (2012) narra la historia de Hana, quien cría sola a dos hijos mitad humanos, mitad lobos. A medida que crecen, cada uno enfrentará la decisión de elegir su propio camino. Esta emotiva obra es una de las más celebradas del director por su profunda exploración de la maternidad, la libertad y la búsqueda de identidad.

“Mirai” (2018), nominada al Oscar a Mejor Animación, sigue a Kun, un niño pequeño que, ante la llegada de su hermana menor, emprende un viaje fantástico a través del tiempo para conocer a sus familiares de distintas generaciones. La película es una tierna reflexión sobre la memoria, el tiempo y los vínculos familiares que trascienden las épocas.

Aunque cada título presenta un universo distinto, todas comparten una esencia común: el crecimiento implica transformación constante y son los lazos emocionales y familiares los que otorgan sentido a la vida.

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El Festival de Mamoru Hosoda es una oportunidad única para redescubrir o descubrir por primera vez estas joyas del anime en la gran pantalla.