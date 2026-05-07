Panamá reduce 65% su prima de riesgo y alcanza su nivel más bajo desde 2018

La prima de riesgo de Panamá bajó 65%, anunciaron este jueves organismos financieros internacionales, en lo que autoridades calificaron como una señal de recuperación de la confianza de los inversionistas en el país.

En este sentido, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, explicó que antes de las elecciones de 2024, la prima de riesgo EMBIG pagada por la República en su deuda ascendía a 323 puntos básicos, muy por encima de su mínimo de 95 puntos básicos en febrero de 2018.

“Hoy, logramos reducir esa prima a 111 puntos, su punto más bajo desde 2018. Esta reducción de 65% es inédita para Panamá y sospecho que pocos países lo han logrado.”

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino, indicó que este es un récord regional que demuestra que Panamá vuelve a generar confianza en inversores con trabajo y seriedad.

“Eso da una gran complacencia a nosotros a mí como presidente de Panamá y frente al mundo, porque esos son los factores de referencia que busca cualquier inversionista respecto del país donde pretende invertir dinero”, agregó.