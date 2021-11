Claves de la alimentación complementaria

La leche materna es la principal fuente de nutrientes para el bebé, pero después de los seis meses esta solo aporta el 50% de ellos, por eso, es necesario iniciar con la alimentación complementaria.

Este tema trae muchas dudas, especialmente para las madres primerizas, quienes pueden experimentar temor porque no saben cómo empezar con la alimentación complementaria de forma correcta.

Lo ideal es iniciar con porciones pequeñas, una cucharadita de alimento, e intentar por tres días seguidos que el bebé coma y en caso de que tenga la impresión de que no es de su agrado o escupe la comida, no se desanime, es una reacción normal, ya que son sabores y texturas nuevas.

Yaritza Flores tiene tres niños y cuando le correspondió iniciar con la alimentación complementaria uso la técnica Baby Lead Weaning (BLW), la cual consiste en darle el alimento directamente en pequeñas porciones al bebé, para que sienta texturas diferentes a la leche.

La gerente de Nutrición, Salud y Bienestar de Nestlé Centroamérica, Patricia Vial explica que, intentar con pequeñas porciones y un solo alimento ayuda a saber si el bebé tiene alguna reacción o intolerancia, si se le da dos o más sería difícil saber cuál le hizo daño.

La alimentación complementaria debe ser progresiva, la frecuencia y la textura dependerá de la edad del bebé. Entre los seis y ocho meses los alimentos deben estar majados, de 9 a 12 meses se deben cortar en pequeños trozos y cumplido el año el bebé debe incluirse al patrón de alimentación familiar.

Vial detalla que, las porciones también aumentan progresivamente, se inicia con dos a tres veces al día, luego de tres a cuatro veces (desayuno, almuerzo, cena o merienda) y finalmente de cuatro a cinco comidas.

"En el caso de las meriendas es muy importante que estas meriendas que le demos al bebé tengan una textura adecuada, que no tengan azúcar añadidas, que no tengan sal añadida, que no sean fritas", afirma Vial.

Flores es consciente que, aunque se inicie con la alimentación complementaria la leche materna continúa siendo la principal fuente de nutrientes y reafirma que no es recomendado dar alimentos con sal y azúcar antes de los dos años.

Vial concluye que, la alimentación del bebé debe ser balanceada y saludable, lo cual sienta las bases para el futuro.

