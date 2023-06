Codependencia: ¿Qué la caracteriza?

Al hablar de codependencia, los especialistas en la materia subrayan que se trata de un problema emocional caracterizado por una dependencia afectiva obsesiva hacia otra persona y su relación con esta.

Es decir, que la codependencia es una especie de adicción hacia otra persona.

¿Cómo identificarla?

La codependencia implica olvidarse de uno mismo para vivir de acuerdo a las necesidades de su pareja, dice la sexóloga y psicoterapeuta Eliet Rojas (@sexologiayparejas).

En estos casos la persona tiende a perdonar todo, no pone límites y justifica las discusiones.

Pero, eso no es todo, también le cuesta tomar decisiones propias e, incluso, normaliza maltratos. Algo a lo que hay que prestarle mucha atención.

De acuerdo a Rojas, estas personas posiblemente tengan heridas de abandono, aprendieron a callar y a reprimirse.

Pueda que la persona con codependencia no sepa decir "no", vive la ansiedad como rutina y no respeta el espacio privado.

Algo que también subraya la especialista es que esas personas disimula sus problemas en la intimidad.

A tomar en cuenta

La codependencia es una forma de no hacerse cargo de uno mismo, agregan especialistas en psicología.

Es un mecanismo de defensa que si bien, los puede hacer sentir más seguros a corto plazo, a largo plazo disminuye la autoestima y deteriora las relaciones de pareja.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Según especialistas en la materia, el origen de la codependencia emocional en la pareja se sitúa en el tipo de vínculos de apego que han tenido con las figuras cuidadoras.

Al parecer si esas personas que los acompañaron en su infancia fueron impredecibles, ausentes o rechazadoras, es muy probable que desarrollen vínculos.

Para superarla se debe invitar a la persona a que pueda reestablecer el contacto genuino con ella misma.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!