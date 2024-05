¿Cómo reducir la ingesta de sodio?

En la medida que las personas tengan una dieta lo más natural posible, sin incluir alimentos procesados, menos sodio va a tener y será más sencillo añadir a las preparaciones diarias la ingesta recomendada de este micronutriente.

El sodio está presente de manera natural en la mayoría de los alimentos, su forma más común es el cloruro de sodio (sal de cocina) y este mineral es necesario para controlar la presión arterial, el volumen sanguíneo y la transmisión de los impulsos nerviosos.

La nutricionista Mayli Hernández comentó que el consumo diario recomendado es 2,500 miligramos de sodio, que equivale a 5 gramos o una cucharadita de sal al día, pero hay que tomar en cuenta que este micronutriente no solo viene empaquetado en sal, también lo está presente en muchos productos procesados como los embutidos, enlatados y salsas.

En la Semana Mundial de la Sensibilización sobre la Sal, que tuvo lugar la tercera semana de este mes, se hizo énfasis en la "sal que no se ve", que es aquella a la que se refiere la especialista, el sodio que está presente en los alimentos procesados.

En estos productos el sodio está presente en un alto porcentaje y la población no es consciente de ello, por esta razón, se habla de la "sal que no se ve" y se recomienda no incluirlos en su dieta.

Hernández mencionó que en diferentes alimentos se encuentra el sodio de forma natural en cantidades muy mínimas y esto hace que se pueda incorporar a las preparaciones la cantidad recomendada de sal de mesa con mayor facilidad, lo cual no se puede lograr si se tiene una alimentación repleta de productos procesados.

Para 2022, de acuerdo a una cápsula informativa de la Caja de Seguro Social (CSS), el consumo diario de sal del panameño oscilaba entre 10 a 15 gramos, por ello, la insistencia de la importancia de evitar los alimentos procesados y llevar una dieta lo más natural posible.

En este sentido, la institución recordó que si bien es cierto el cuerpo necesita de una pequeña cantidad de sodio para funcionar de forma adecuada, el consumo excesivo de este micronutriente está asociado con el riesgo de padecer hipertensión, los accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!