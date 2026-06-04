Concierto de BTS se verá en el cine

Cinépolis +QUE CINE, Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC traen a las salas de cine el concierto "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN: LIVE VIEWING".

ARMY, como se le conoce a los fanáticos de la agrupación, podrán disfrutar en vivo la presentación del grupo en el Estadio Asiad de Busan el próximo 13 de junio, fecha que coincide con el aniversario del debut de BTS.

La transmisión especial se proyectará en complejos seleccionados de Cinépolis.

La preventa de boletos inició el 28 de mayo a través del sitio web oficial de la cadena.

Este evento marca el regreso del septeto a uno de los recintos más importantes de Corea del Sur.

Se trata de la primera actuación completa de RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y JungKook en el Estadio Asiad desde 2022, cuando los siete integrantes se presentaron juntos por última vez.

Esta será la tercera experiencia de live viewing de la gira "ARIRANG" en salas de Cinépolis, después de las realizadas en las ciudades de Goyang (Corea del Sur) y Tokio (Japón).

La gira mundial "ARIRANG" ya suma 85 fechas en 34 ciudades, convirtiéndose en la más extensa realizada por un artista coreano. Con esta presentación en Busan, BTS continúa consolidando su conexión con millones de fanáticos alrededor del mundo en una celebración especial por su aniversario.

El concierto acompaña el lanzamiento del quinto álbum de estudio del grupo, titulado "ARIRANG".

El disco debutó en el primer lugar del Billboard 200 y colocó sus 14 canciones en el Global Top 50 de Spotify, consolidándose como uno de los lanzamientos más importantes del año.

El material explora temas de identidad, emociones universales y crecimiento personal.

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Escenario

El escenario circular de 360 grados ofrecerá una experiencia inmersiva tanto para el público en Busan como para quienes lo sigan desde las salas de cine.

Gracias a la calidad audiovisual de Cinépolis +QUE CINE, los asistentes podrán vivir cada coreografía, interpretación y momento emocional como si estuvieran en el estadio.

Desde su debut en 2013, BTS se ha posicionado como uno de los actos más influyentes del siglo XXI.

El grupo ha roto múltiples récords globales, encabezado listas internacionales y movilizado a millones de seguidores con mensajes de amor propio, empatía y conexión.

Iniciativas como la campaña "LOVE MYSELF" y sus discursos ante la ONU han ampliado su impacto más allá de la música.