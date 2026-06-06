Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología coloca sobre la mesa el futuro del abordaje del cáncer

Hace unos días se realizó el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO 2026), uno de los encuentros científicos más relevantes a nivel global en oncología.

En el marco de esta actividad, AstraZeneca reafirma su compromiso con impulsar la innovación científica y la colaboración multisectorial como motores para transformar la atención del cáncer en el mundo y América Latina.

La conversación global en ASCO vuelve a poner sobre la mesa una realidad urgente: el futuro del abordaje del cáncer dependerá de la capacidad de los sistemas de salud para detectar antes, diagnosticar con mayor precisión y garantizar que los pacientes puedan transitar rutas de atención más oportunas, integradas y sostenibles.

En una región donde las desigualdades estructurales siguen condicionando el acceso a servicios de salud, el cáncer continúa representando un desafío de alto impacto clínico, social y económico.

En 2022, América Latina y el Caribe registraron más de 1.55 millones de nuevos casos de cáncer sumados a 749,242 muertes asociadas a esta enfermedad, lo que refuerza la urgencia de avanzar hacia modelos de atención más preventivos, equitativos y centrados en el paciente.

Frente a este contexto, AstraZeneca impulsa una visión centrada en transformar la forma en que el cáncer se detecta, diagnostica y aborda.

Su destacada participación en ASCO 2026, con más de 85 resúmenes de investigación (abstracts) y 25 presentaciones orales, refleja el alcance de su trabajo científico y su compromiso por avanzar hacia una atención más precisa, oportuna e integrada, fortaleciendo la capacidad diagnóstica, la navegación del paciente y la colaboración entre gobiernos, comunidades médicas, instituciones de salud, organizaciones de pacientes y otros actores clave del ecosistema sanitario.

“Los avances científicos abren nuevas posibilidades para cambiar la historia del cáncer, pero su impacto real depende de que los sistemas de salud estén preparados para traducirlos en atención más oportuna, equitativa y sostenible. En América Latina, nuestro compromiso es trabajar junto con aliados públicos y privados para cerrar brechas, fortalecer capacidades locales y contribuir a que más pacientes reciban atención de calidad en etapas más tempranas de la enfermedad”, señaló Alexandre Gibim, vicepresidente de AstraZeneca para América Latina.

Este enfoque es particularmente relevante en tipos de cáncer que representan una carga significativa para la región, como el cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer hepático y cáncer de vejiga, donde el diagnóstico oportuno, la continuidad del cuidado y la articulación entre niveles de atención pueden marcar una diferencia decisiva en los resultados de los pacientes.

Con su participación en ASCO 2026, AstraZeneca reafirma el papel de la ciencia como punto de partida para transformar vidas, así como la necesidad de convertir los avances médicos en soluciones concretas para los pacientes, las comunidades y los sistemas de salud de la región.

