Consejos para reducir el consumo de azúcar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere una ingesta reducida de azúcar libres (monosacáridos y los disacáridos) a lo largo de toda la vida.

El organismo recomienda un consumo de azúcar que represente máximo el 10% de la ingesta calórica diaria y de ser posible reducirlo por debajo de la mitad.

Se toma como base que una persona lleva una dieta sana de 2,000 calorías diarias, de ellas 200 pueden ser provenientes de azúcar, lo cual representaría 50 gramos (10%) y 25 gramos (5%).

En este sentido, la nutricionista Maily Hernández detalla "no es satanizar el alimento, no es como decir 'nunca voy a consumir un producto azucarado', porque de eso no se trata… Se trata de ser consciente de los alimentos que estoy llevando a mi cuerpo".

Además, advierte que los productos azucarados son menos nutritivos en comparación con las frutas. Por ello, la especialista enumera una serie de recomendaciones para disminuir el consumo de azúcar.

- Consumir azúcar de fuente naturales como: frutas, miel, azúcar de caña.

- Utilizar las frutas como endulzantes. Si te preparas una avena puedes utilizar pasitas o un banano para aportar el dulzor.'



-Reducir el consumo de azúcar progresivamente, es decir, hacer los cambios poco a poco.

- Acudir con un especialista para determinar cuál es el trasfondo del exceso en el consumo de azúcar.

- Del 100% de los alimentos que se tienen en casa, el 80% debe ser nutritivo.

- Empoderamiento en el área de nutrición, es decir, aprender a comer y entender qué está haciendo.

Por su parte, Mayo Clinic aconseja reducir la cantidad de azúcar que se utiliza para preparar postre, prestar atención a algunos condimentos, consumir agua o bebidas bajas en calorías y leer las etiquetas de información nutricional de los alimentos.

Objetivo

El último informe de la OMS sobre la Ingesta de azúcares para adultos y niños publicado en 2015, tiene por objetivo formular recomendaciones sobre la ingesta de azúcares libres a fin de reducir el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles, se centra en particular en la prevención y el control del aumento de peso y la caries dental.