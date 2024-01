Cristyan Palma asumió la culpa de un crimen que no cometió

Casi dos años después de haber sido declarado culpable por el delito contra la vida y la integridad, en la modalidad de homicidio culposo agravado, por la muerte de Percy Gutiérrez Quispe, el mánager Cristyan Palma reapareció para clamar justicia, ya que, de acuerdo a sus declaraciones, asumió la culpa de un crimen que no cometió.

Palma, promotor y empresario, hizo un acuerdo de pena con la fiscalía y la familia de la víctima, recibió una sentencia de 60 meses de prisión y como pena accesoria se le suspendió por el mismo periodo de tiempo la licencia de conducir.

Inesperadamente, aunque no para algunos, Palma aseguró que, al momento del accidente, donde Gutiérrez Quispe murió, él no estaba conduciendo su vehículo, algo que dijo en la audiencia de control de garantías.

“Les voy a contar una historia que me cambió la vida a mí y a una familia humilde”, inició diciendo Palma en un videoclip, donde narra cómo ocurrieron los hechos y donde la hermana de la víctima asegura que lo que dice el empresario es cierto.

Explicó que todo ocurrió el 26 de enero de 2022, en su bar, en donde estaba con un cliente, conocido como “El Capi”, y aproximadamente a las 12:00 a.m. se retiraron en su carro a otro local ubicado en calle 50 para continuar la noche y compartir con algunas amistades.

Todo lo que sucedió después, de acuerdo a Palma, le cambió la vida, ya que en el estado en el que se encontraba esa noche era imposible que él manejara, por lo que un amigo (llamado Robert) se ofreció a conducir y llevarlo a casa, pero en el último instante apareció “El Capi” y se hizo cargó.

Luego de esto, ocurrió el accidente, Palma es detenido y según él, los medios de comunicación lo condenaron, sin embargo, se ignoró un detalle, él no estaba conduciendo cuando tuvo lugar el accidente.

“(…) en el tiempo que estuve detenido me tocó tomar decisiones rápidas para obtener mi libertad, la cual me llevó a echarme la culpa de un crimen que yo no cometí”, afirmó Palma.

El empresario aseguró que durante esos días la abogada Wyznick Ortega publicó evidencia que apoyaban su inocencia, elementos que fueron ignorados por la fiscalía.

Roxana Gutiérrez, hermana de la víctima, respaldó a Palma: “Yo estoy aquí para validar que todo lo que dijo el señor Cristyan Palma en este video es la pura verdad… cumplió con el acuerdo pactado para resarcir los daños con mi familia, sin embargo, quedan asuntos pendientes por resolver con mi representante legal, ya que hubo personas que se aprovecharon de la situación que estábamos atravesando, tanto con mi familia como con la familia del señor Cristyan Palma, solo buscamos justicia”.

Las declaraciones de Palma han dejado muchas interrogantes en el aire como ¿Quién es “El Capi”? ¿Por qué esperó tanto tiempo para decir su verdad? ¿El Capi se fugó?

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!