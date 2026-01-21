"Stranger Things", en todas sus temporadas, ha dominado el Top 10 Global de las series de habla inglesa en Netflix en lo que va del 2026. No lidera el ranking, pero se ubica en las posiciones 4, 5, 6, 7 y 9.

La quinta y última temporada de la serie, que se estrenó en tres partes, la tercera salió el 31 de diciembre de 2025, ocupa la cuarta posición de la lista con 5,1 millones de visualizaciones, según el top global de la semana del 12 al 18 de enero de 2026. El debut de la producción, que fue en 2016, tiene 22 semanas en la lista y obtuvo 2,8 millones de reproducciones durante la semana.

En la posición número cinco está la cuarta temporada de la serie, la cual tiene 28 semanas en el ranking, siendo esta la que más apariciones tiene en el conteo de la plataforma, con 40 millones de horas de visualizaciones y 3,1 millones de vistas.

Finalmente, la lista global la lidera la miniserie "Él y ella" con 29,5 millones de reproducciones, seguida por "Agatha Christie: Las Siete Esferas: Temporada 1" con 9,9 millones de vistas y la miniserie "En fuga" con 6,1 millones.

"Emily en París: Temporada 5" (8) y "Marcello Hernández: American Boy" (10), son otros de los títulos que aparecen en la lista global, que semanalmente se actualiza con lo más visto en la plataforma.

En cuanto a las series de habla no inglesa, en el primer lugar se ubica "Taskaree: La red del contrabando: Temporada 1" (5,4 millones de visualizaciones) seguida por "¿Cómo se traduce este amor?" (4 millones de visualizaciones) y "Jujutsu Kaisen: Temporada 3" (2,8 millones de visualizaciones).

El resto del ranking lo completan las siguientes series "Machos alfa: Temporada 4" (4), "La reina del flow: Temporada 3" (5), "Humana por accidente" (6), "Amar, perder: Temporada 1 (7)", "Guerra de cucharas blancas contra negras: Temporada 2" (8), "Reencuentro: Una verdad silenciada: Temporada 1" y "Cashman" (10).

Estrenos

A finales de enero llegará una de las series de época más populares de Netflix. La cuarta temporada de "Bridgerton" se estrenará el 29 de enero (los primeros cuatro episodios) y se centra en la historia de Benedict Bridgerton y su búsqueda de una misteriosa mujer en un baile de máscaras, adaptando el libro "Cenicienta" de Julia Quinn.

La segunda parte de la cuarta temporada se añadirá al catálogo de contenido de la plataforma el 26 de febrero.