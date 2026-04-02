Daluna se ríe del falso 'baño de pueblo' de las 'influencers'

Daluna llamó “pendejas” a aquellas influencers que dicen darse un “baño de pueblo” cuando se van de compras a la Avenida B o a la 5 de Mayo, opinión que comparten varios de sus seguidores en TikTok.

Frieda Kraemer, conocida como Daluna, comentó que le da risa esa actitud de aquellas creadoras de contenido e incluso hizo una imitación. “(…) Ahora no te acuerdas cuando tu mamá te traía para acá”, dijo.

El videoclip cuenta con más de 200 mil vistas, más de 22,4 mil “me gusta” y casi 200 comentarios, entre los cuales destacan algunos donde se mencionan a influencers que caen en esta práctica.

Entre los nombres el que más destaca es el de Jacky Guzmán. En el buscado resalta: “Jacky Guzmán en Avenida B”. ¡Fuerte!

Daluna no mencionó nombre, sin embargo, los internautas creen saber de quién habla.

“Sé de quién hablas”, “Muy cierto, disque baño de pueblo cuando el lugar es muy caro por la cantidad de historia que tiene”, “La Jackita”, “Tal cual, quieren barato, pero dizque ‘baño de pueblo’. Estás clarita” y “Buscando ofertas para Navidad… Y ahora dizque baño de pueblos”, son algunos de los comentarios.