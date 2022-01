Dinero: ¿Qué hacer desde su teléfono?

Empezó el nuevo año y muchos se han propuesto para este 2022, manejar y controlar mejor su dinero.

Versión impresa

Es una época donde el ahorro es aún más primordial de lo normal. Pero, ¿resulta que ha intentado de todo y el dinero se les escapa de las manos? Aquí le traemos una idea que le será de gran ayuda para lograr este objetivo.

Elizabeth Sánchez, asesora financiera, dice que con el teléfono inteligente podrán manejar y controlar el dinero. Tome nota de las siguientes acciones que le serán de gran ayuda.

- Para emprendedores: Si se es freelancer o emprendedor hay varias aplicaciones que permiten llevar el registro de ingresos y gastos de un negocio.

- Compras en línea: Es posible realizar compras por medio de tarjetas de crédito y débito también desde el celular. No obstante, es recomendable no usar redes de Wifi abiertas ya que no son seguras y la información de las tarjetas puede quedar expuesta.

- Presupuesto: Pueden llevar el control de nuestro presupuesto con diferentes aplicaciones.

Hay una gran variedad dependiendo del modelo operativo del teléfono y su respectivo mercado de aplicaciones, siempre busquen una que les permita tener presupuesto por categoría y registro de gastos.'



"Cuentas Claras" es una serie de videos de Mastercard que desarrolla información financiera de forma cercana, dinámica y fácil de entender, estos videos se publican cada 15 días desde octubre del 2020 y se extenderán por el resto del año a través de las redes sociales y el canal de YouTube de Mastercard, donde pueden encontrar otros videos enfocados en bancos, préstamos, uso del efectivo y más.

- Monederos electrónicos: En la misma línea hay varios monederos electrónicos donde pueden transferir plata por medio del número de teléfono y además usualmente no cobran nada por transferir.

VEA TAMBIÉN: Muere a los 99 años la legendaria Betty White

Al utilizar, este método reduce las probabilidades de fraude y evita el manejo de efectivo.

- Banca en línea: Es posible consultar su banca en línea desde la mayoría de celulares en el mercado. Además de permitirles mantener control sobre sus cuentas, también les permite hacer transferencias y pagos.

¡Cuidado!

Como consejo de seguridad, deben activar la verificación de 2 pasos en el celular y escoger contraseñas fuertes que tengan números, mayúsculas y símbolos, dice Sánchez en sus acostumbrados videos de "Cuantas claras".

Evite fechas de cumpleaños el clásico 1234, ya que de esta manera es más sencillo para los hackers obtener las combinaciones de los accesos.

Sin importar qué tanto o poco usen el celular, les invita en este nuevo año a descubrir las oportunidades que la tecnología nos ofrece para facilitar el manejo del dinero, priorizar el ahorro y proteger su información.

VEA TAMBIÉN: Nikeisha Sánchez, visiblemente afectada y entre lágrimas, informa que dio positivo a la covid-19

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!