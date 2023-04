El 53% de los istmeños disfruta su trabajo, según encuesta

Si se ganaran la lotería u otro premio monetario, ¿seguirían trabajando? De acuerdo a una encuesta, un 89% de las personas en Panamá seguiría trabajando.

Un 53% continuaría trabajando porque disfruta trabajar. Sin embargo, un 18% que cree que el problema es trabajar de algo que no le gusta, un 18% de los entrevistados que ni siquiera imagina su vida sin un empleo y un 11% que no creen que no trabajar sea bueno para las personas, según la última encuesta de Konzerta Enamorados del trabajo.

En la escuesta participaron 16,730 personas de la región: 3003 de Argentina, 3916 de Chile, 4389 de Ecuador, 2327 de Panamá y 3095 de Perú. El estudio explora la valoración que tienen las personas del trabajo.

Es importante poder entender bien qué nos motiva para poder encontrar ese trabajo ideal para cada uno.

Respecto a de qué forma continuarán trabajando, el 32% crearía su propia organización o emprendería su propio proyecto, el 33% seguiría haciéndolo de la misma manera, el 16% lo haría con más libertad respecto a horarios y etc., un 16% desarrollaría sus tareas con menos presión y disfrutando más de lo que hace, y un 3% dejaría su trabajo actual y haría lo que realmente le gusta.

Por otro lado, el 73% volvería a elegir el mismo trabajo si pudiese empezar de cero frente al 27% que cambiaría. En el resto de la región, también eligirían el mismo empleo: el 63% en Chile, el 64% en Argentina, el 74% en Perú y el 81% en Ecuador.

¿Les gusta su trabajo?

En el país, el 18% está enamorado o enamorada de su trabajo, al 71% le gusta su trabajo, al 6% le da igual su trabajo, al 4% no le gusta su trabajo y el 1% odia su trabajo.

Esto significa que el 89% tiene una buena valoración de su empleo frente a solo un 11% que tiene una opinión negativa de su puesto laboral.

A nivel regional los demás países también presentan una valoración positiva, así como una opinión favorable de sus empleos: Argentina 78%, el 81% en Chile, el 87% en Perú y el 91% en Ecuador, subrayó María Alejandra Cruz, gerente país de Konzerta.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En el istmo, los motivos principales por las que las personas tienen una valoración favorable de sus trabajos son que disfrutan mucho de lo que hacen para el 55%, que sienten que con su trabajo no solo aportan a la organización, sino también a la sociedad para el 23%, les gusta el lugar en el que trabajan para el 9%, un 5% asegura que es el trabajo ideal para ellos, otro 5% que es el trabajo soñado y un 3% porque están muy conformes con sus salarios.

En cambio, los motivos mayoritarios por los que las personas tienen una opinión negativa de su trabajo son que su sueldo no en suficiente para el 36%, no les gusta el lugar en el que trabajan para el 21%, no es su trabajo ideal para el 18% y no disfrutan para nada de lo que hacen para el 11%.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!