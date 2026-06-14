'El Tachi' sale ileso tras aparatoso accidente: 'Dios metió su mano'

Eustacio Fidel Guerra Saldaña, conocido artísticamente como “El Tachi”, sufrió aparatoso accidente de tránsito, del cual salió ileso.

“El Tachi” sufrió aparentemente el accidente la noche del sábado, sin embargo, al momento de esta nota no detalló dónde y cómo ocurrió el mismo.

“Gracia Jehová”, escribió el artista en una historia en la que compartió el estado en el que quedó su vehículo luego del accidente y minutos después publicó un videoclip donde se le ve a salvo, solo con unos rasguños en el rostro.

Confesó que nuevamente vio la muerte de cerca y “Dios metió su mano”. Aconsejó a sus seguidores a manejar con cuidado porque en un segundo las cosas pueden cambiar. “No pongan en juego su vida”, escribió.

Poco después de hacerse pública la noticia, empezaron a circular rumores y especulaciones sobre las causas del accidente e incluso vincularon al artista en un hecho donde murió una persona atropellada, razón por la que su novia, Aliah Maurette no se quedó callada.

La maquillista dijo que está “cansada” de que hablar, inventar y “difundir información falsa” se haya normalizado como si fuera un “simple bochinche”. “Dar una opinión basada en rumores o publicar información sin verificar no es entretenimiento, es irresponsabilidad”, mencionó en sus historias.

“No todo lo que publica una cuenta falsa o una persona anónima es una realidad. Detrás de cada noticia hay seres humanos, familias, amigos y personas que también sienten”, comentó Maurette, que reiteró que las “palabras tienen peso” y pueden causar daño emocional o generar consecuencias reales para personas inocentes.