Envían otra misión a Marte

La semana pasada China logró enviar con éxito su primera misión a Marte, con el fin de explorar la atmósfera, campos magnéticos e ionosfera del planeta rojo, reportó ABC.

El lanzamiento de la nave "Tainwem-1" forma parte de las tres misiones que serán enviadas este año al planeta rojo.

Recientemente, los Emiratos Árabes Unidos envió su primera sonda a Marte y esta semana se espera que Estados Unidos envié también su propia misión.

Todas estas misiones tendrían que estar arribando al planeta rojo en febrero de 2021 con diferencia de algunas semanas, ya que el viaje dura 7 meses.

Lanzamiento

El lanzamiento de la nave "Tianwem-1" (Preguntas al Cielo), nombre de un poema chino escrito hace dos mil años, fue realizado a las 12.41 hora local el jueves 23 de julio.

El cohete transportador Long March-5 partió desde el centro espacial de Wenchang, en la provincia insular china de Hainan, ubicada al sur del país.

El proyecto enfrentará una serie de retos a medida que la nave se acerque al planeta rojo, detalló el portavoz de la misión Liu Tongjie.'



China, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos han puesto en marcha misiones de exploración en Marte, esta semana se espera que se envié la de los Estados Unidos.

El aterrizaje de la nave será todo un reto, ya que muchas misiones han fracasado en el intento. Tongjie explicó que al aproximarse al planeta rojo desacelerar es un momento crítico de la misión, ya que, si no se hace de la manera correcta o si la precisión del vuelo no es suficiente, la sonda no será capturada por Marte.

La sonda orbitará durante dos meses y medio Marte para buscar la oportunidad de entrar a la atmósfera y realizar un aterrizaje seguro y suave.

El portavoz de la misión aseguró que esperan tener éxito y que la nave aterrice con seguridad.

