Escritores Independientes de Panamá cumplirán tres años fomentando la cultura a través de la literatura

En el país hay una comunidad que aglutina a los escritores autopublicados e independientes, hablamos de Escritores Independientes de Panamá (Einpa) y en noviembre cumplirán su tercer aniversario.

La comunidad conformada por escritores locales y extranjeros radicados en Panamá se inició con un reducido número de miembros, en un principio la idea era solo conocer y mantener el contacto con otros autores, entre conversaciones se dieron cuenta de su fuerza colectiva y que podían crecer y transformarse en algo productivo.

Einpa surgió en medio de la pandemia, las primeras actividades se realizaron virtualmente como club de lecturas, conversatorios, presentaciones de libros y la Feria de Escritores Independientes de Panamá (FEI), la primera edición tuvo lugar en 2020.

Todas las actividades ahora se están realizando de forma presencial y de acuerdo a Linda Astwood, presidenta de Einpa, pese a ser un grupo de literatos con poco tiempo de existencia son una comunidad muy activa.

"Es una comunidad activa, que quiere fomentar cultura y que quiere compartir sus conocimientos y que además quiere llegar a los lectores", comenta Astwood, autora de obras como "Ella es el viento", "Tu nombre" y "Nunca, nunca me sueltes".

El grupo de literatos no solo desarrolla sus propias actividades, también han participado en actividades culturales y literarias que se han realizado en el país, además, han colaborado con distintas entidades públicas y privadas.

Dentro de las actividades que se tienen previstas está un curso enfocado en la publicación y mercadeo para autores, adicional, la comunidad desea participar de la fiesta literaria más grande del país, la Feria Internacional de Libro.

A través de @escritoresindependientespanama, en Instagram, el público podrá conocer mayores detalles sobre estas y otras actividades, también pueden conocer a los miembros de la comunidad e incluso formar parte del grupo de literatos, en caso de que sea escritor.

A saber

El propósito de la comunidad es promover las obras de escritores independientes y apoyar al talento emergente a través de actividades que impulsen su espíritu creativo.

Williams Méndez, miembro de la comunidad y autor de "Azul como Rosa Carne", explica que Einpa está conformada por autores de diversos géneros como poesía, literatura infantil, cuento y otros, lo cual hace al grupo más interesante, ya que no están limitados a un solo tipo de contenido.

En este sentido, Einpa se ha convertido en un espacio literario, donde convergen escritores y lectores, los cuales han aumentado en los últimos años.

"En Panamá la gente sí está leyendo", dijo Astwood, añadiendo de que se tiene la concepción de que en el país no se lee o que la literatura no es valorada, pero Einpa no ha visto este escenario porque han percibido el apoyo de los lectores en las actividades y en los lugares que han visitado.

"Cada vez se suman más personas y cada vez vemos mucha más emoción y sobre todo gente muy joven leyendo", expresó la escritora.

