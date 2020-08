Fallece Mami Chacón: La Chorrera está de luto

La mañana de este domingo se dio a conocer la muerte de la folclorista Candelaria "Mamy"Carrasco, conocida como Mami Chacón.

Versión impresa

Según se lee en una publicación de la periodista Yodalis Bethancourt, aún se desconoce la causa de su muerte.

Yodalis Bethancourt, escribió: "Hoy es un día muy triste para mí y muchos que conocieron a Candelaria "Mamy"Carrasco, con sus defectos y virtudes, como todo ser humano, nadie puede negarle que dio toda su vida al folklore chorrerano".

"En medio de todas sus dolencias, nunca paró de celebrar el Festival Edgardo "Gary" Chacón, en recuerdo de su hijo, aunque ya tenía varios años advirtiendo que este sería el ùltimo, porque sabía que su salud estaba cada vez màs deteriorada", contó.

Añadió: "Y se empeorò este año en la celebraciòn de la Danza del Toro Guapo, en donde sufriò una caida que le causò fractura en su cadera, pero valientemente se sometiò a una operaciòn de la que saliò airosa, hasta hoy que le sobrevino la muerte, por circunstancias aùn desconocidas".

Mami Chacón

Esta dama del folclor se inicia en este ámbito en 1971, a raíz de la muerte de su esposo, Eusebio "Chevo" Chacón.

Ella no solo se dedicó a enseñar folclore en escuelitas de los campos chorreranos, sino que trabajó en mantener vivas danzas como la del Torito Guapo, Torito Galán y rescatar otras como Los Mantues, Los Parrampanes y Los Congos.

Además recibió la medalla "Don Félix Amor" del Colegio Moisés Castillo Ocaña de La Chorrera y ha sido Hija Meritoria y homenajeada por la Universidad Especializada de Las Américas, junto a otros folcloristas.

VEA TAMBIÉN: 'La Zambita': Trece años en la radio

En una entrevista en 2019 para Panamá América contó sobre su amor por el folclore entre otros. Aquí algunos datos de aquella conversación con Mami Chacón.

¿Cuándo nace el amor por el folclor chorrerano?

Yo me incliné por el folclor de mis abuelos. En las famosas juntas de nuestros pueblos, cuando a los 12 años fui abanderada, de allí seguí los pasos de mi abuelo. Él tenía la danza de los toritos, estamos hablando de cuando yo era una pelaíta, pero esas cosas que los abuelos nos inculcan y nos gustan, no se olvidan. Mi abuelita murió de cáncer escuchando los tambores chorreranos, y desde entonces, nunca dejé de enseñar los tambores.

¿Cuándo ese amor se transformó en docencia?

Yo estudié en la escuela profesional Isabel Herrera de Obaldía, allí por primera vez me vestí de pollera durante la celebración de la Semana del Maíz, con un vestuario prestado con los que me gané varios concursos por las gracias que veían en mí. Yo salí en 1956 de la escuela y decidí organizar mi propio conjunto típico. La primera danza que formé fue la del Toro Galán, que eran mujeres con un toro en el centro, un congo y los músicos. Desde allí me fui recogiendo muchachos en las escuelas para formar nuevos conjuntos típicos. Llegué a completar hasta 50 parejas, que para que bailaran tenía que dividirlas en varios grupos.

¿Cómo es ese proceso de enseñar a jóvenes y hacer que se interesen por el folclor?

Lo más difícil es que te obedezcan, muchos de ellos son adolescentes y mayores de edad. Pero cuando yo hablo, se me escucha. Yo les hablo de tú a tú, pero creo que Dios me dio un don, porque yo he sacado a muchachos de las drogas o de otros vicios, solo hablándoles. Yo eduqué a tres muchachos más, fuera de mis seis hijos. Eso es una lucha dura, así estén ebrios, ellos no me faltan el respeto. Mi casa ha sido como la colmena donde todas esas abejas, las que no pican, van, y los problemas que tengan los hablan.

Porque aquí no había conjuntos típicos, solo existía uno, el de mi tío Luis "Lucho" Perico. En 1979 dicté un seminario para los docentes de Panamá Oeste, y eso fue lo que me hizo continuar, fundando el primer conjunto de educadores, con los que recorría todos los festivales. Luego de eso, seguí llevando a los muchachos a mi casa, que se convirtió en el cuartel, para aprender las danzas chorreranas.

VEA TAMBIÉN: ¡Ojo con los tratamientos químicos hechos en casa!

En qué nivel está ese rescate por la tradición chorrerana?

Es por eso que quería que ustedes conocieran la danza de los diablos de La Chorrera, porque es allí donde tengo la lucha más grande. En 1979 rescaté los Congos de Lagarterita y los bailes santeños, porque los sabía y los aprendí. Pero si te digo, es difícil mantener lo chorrerano, pero no es tanto, para que los maestros que aprendieron conmigo, puedan enseñarlo. Eso solo es interés. Cuando tú tienes interés en hacer algo, lo haces, aunque no lo hagas perfecto. Aquí todo es ballet, y ¿qué pasó con lo chorrerano?, entonces quieren venirme a mí con el cuento de coreografiarme y proyectarme una cumbia, y conmigo no va eso. El ballet es la parte plástica del folclor, el folclor es variable, pero no lo destruyan.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!