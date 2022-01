Famosos que son seguidores de la serie 'Cobra Kai'

A finales del año pasado estrenó la cuarta temporada de "Cobra Kai", producida en 2018, y antes del lanzamiento de los nuevos episodios se renovó para una quinta y sexta entrega de capítulos

En un principio la serie basada en la franquicia de "The Karate Kid", creada por Robert Mark Kamen, se transmitió por Youtube y tras su irrupción en Netflix se ha convertido en un fenómeno mundial.

Del 4 al 10 de enero, "Cobra Kai" lideró el ranking de las series más vistas de la Clasificación de Nielsen, con 2,11 millones de minutos transmitidos en las tres temporadas del programa.

El programa protagonizado por Ralph Macchio (Daniel LaRusso) y William Zabka (Johnny Lawrence) tiene millones de fanáticos alrededor del mundo, incluyendo celebridades, quienes han manifestado públicamente ser seguidores de la producción.

Por ello, les presentamos seis celebridades que son seguidores de la serie, desde Andrew Garfield y Jean-Claude Van Damme.

Carrie Underwood

La cantante de música country, de 38 años, creció viendo a Daniel y Johnny, y cuando descubrió la serie, en 2020, se convirtió en uno de sus programas favoritos.

Underwood tiene un cameo en la cuarta temporada del programa, hace su aparición en la edición número 51 de All Valley, donde interpretó "The moment of truth".

Andrew Garfield

El cast de la serie tuvo una cortesía con Garfield y le enviaron un video donde le agradecían por ser un súper simpatizante, luego de que confesara que estaba obsesionado con el programa.

Tras la confesión el showronner Jon Hurwitz dijo que existe la posibilidad de que Garfield tenga una aparición especial en el programa.

Jason Segel

El encargado de darle vida a Lawrence dijo en una entrevista con "Stream Wars" que Segel le envió un mensaje a Zabka manifestándole cuánto ama el programa.

Jean-Claude Van Damme

Curiosamente Zabka también recibió un mensaje de Van Damme, elogiando su karate. "Tienes el karate correcto, tienes el sensei correcto. Sigue adelante, hermano. Soy un gran admirador de todos ustedes", expreso Van Damme.

El empresario y político estadounidense Andrew Yang y el magnate y dueño de Tesla y SpaceX Elon Musk también han manifestado públicamente que son fanáticos de la serie.

