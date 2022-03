Famosos transgénero que visibilizan al colectivo

En la industria del entretenimiento hay un porcentaje de personalidades que se han convertido en voces e incluso han utilizado sus plataformas para visibilizar y apoyar a la comunidad Lgbtiq+.

Versión impresa

Hay celebridades transgénero que han revolucionado Hollywood, han logrado una mayor representación de la comunidad en la industria y su activismo ha pasado a la pantalla grande.

No solo las celebridades que son transgénero se han sumado a la lucha de sus pares, otras personalidades de la industria se han identificado y son activistas en pro de los derechos humanos de la comunidad.

Este 31 de marzo, se conmemoran los esfuerzos que ha realizado la comunidad transgénero para erradicar la discriminación y respecto de sus derechos, con el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.

La activista transgénero y fundadora de Transgender Michigan, Rachel Crandall, tuvo la iniciativa de conmemorar esta fecha, desde 2009, para crea conciencia y hacer visibles a las personas transgénero.

En el marco de la conmemoración de la fecha enumeramos algunas personalidades que son activistas y que están visibilizando la lucha de las personas transgénero en la industria del entretenimiento.

Morganna Love

'



El Día Internacional de la Visibilidad Transgénero se celebra el 31 de marzo de cada año, fecha para crear conciencia y sensibilizar a la población para acabar con la discriminación hacia las personas transgénero.



A partir del año 2009, gracias a su fundación, Rachel Crandall tuvo la iniciativa de que se decretara un día para crear conciencia y hacer visibles a todas las personas transgénero que viven en todo el mundo.

La promesa del cine y la televisión mexicana ha vivido en carne propia el hostigamiento y discriminación por ser una mujer transgénero, pero ha sido resiliente y no se ha dado por vencida, continúa con su activismo por los derechos de la comunidad y por ello, en 2020, fue incluida en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México de Forbes.

Victoria Volkóva

La maquillista, modelo e influencer se dedica a lucha por los derechos de las mujeres transgénero en diversos colectivos LGTBI+ en México y 2020, se convirtió en la primera latina transgénero en posar para la portada de "Playboy".

VEA TAMBIÉN: 'Jujutsu Kaisen 0', cinta japonesa, ya está en los cines de la localidad

Ángela Ponce

La modelo española se convirtió, en 2018, en la primera mujer transgénero en presentarse en un concurso de belleza, lo cual supuso un hito para el colectivo Lgbtiq+.

La participación de Ponce iba más allá de ganar o perder, ya que su propósito era visibilizar que la realidad de las personas transgénero es más compleja de lo que muchos quieren creer.

Hunter Schafer

La modelo y actriz que interpreta a Jules en "Euphoria" es un reflejo de su experiencia personal, trabajó con el creador de la serie, Sam Levinson, para construir el personaje sin que fuera explícitamente un papel autobiográfico.

En la adolescencia, Schafer se constituyó como demandante contra la "Ley de los baños" de Carolina del Norte, una norma que obligaba a las personas a usar el servicio según su sexo, y la cual fue derogada parcialmente en 2017.

VEA TAMBIÉN: 'Los Bridgerton': ¿Cómo continúa la historia del duque de Hastings?

No solo Schafer lucha por los derechos humanos de la población transgénero, su padre, Mac, un pastor de una iglesia Presbiteriana en Carolina del Norte, hizo un llamado en 2021, a unirse a la causa ya que se estaban promoviendo leyes anti trans.

Elliot Page

Anteriormente conocido como Ellen Page, ha llevado su activismo a la pantalla grande, desde que públicamente confesó que se identifica como un hombre transgénero.

En el documental "Into My Name", protagonizado y producido por Page, se aborda una perspectiva poco conocida de la comunidad transgénero.

Caitlyn Jenner, Jazz Jennings, Zión Moreno, Laverne Cox, Lana y Lilly Wachowski y Tommy Dorfman, son otras de las personalidades que luchan por los derechos y visibilizan la realidad de las personas transgénero.

VEA TAMBIÉN: Daddy Yankee: Un recorrido por su éxitos

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!