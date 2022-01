Faster le aconseja a los criticones buscar oficio y dejar la envidia

Humberto Boza, conocido en la escena artística como “El Boza”, compartió recientemente un video trabajando en un estudio junto a su productor Irving Quintero, mejor conocido como Faster.

“¡La hora del work! / @fastermusica, buena vibra mi gente ya tamos armando lo que viene este 2022, esperen mucha música de mi parte”, adelantó “El Boza”.

El productor del intérprete de “Hecha Pa’ Mi” estuvo leyendo los comentarios de la publicación y añade que la mayoría son positivos y se lo agradece a los fanáticos.

Sin embargo, algo llamó su atención, hay una pequeña minoría que se dedica a criticar, a los que Faster describió como “ardidos” y los mandó a buscar oficio.

En la publicación “El Boza” se lee comentario como “basura de música, mejor canta los pollitos”, “Ya aquí en el patio no pegas ni con cola”, “Quedaste siendo un artista regular por tanto agrandamiento, “Otra vez la palabra me gusta, otra vez la palabra te gusta, bueno, es que no conoces más palabras”.

Esta situación guarda relación con la reacción del productor del cantante.

“(…) se les nota lo miserables que pueden ser con cualquiera. Señores miserables busquen oficio dejen la envidia”, escribió Quintero en una historia en Instagram.

Añadió: “Sano consejo, eso de andar por las redes de todo el mundo hablando *** y demostrando lo puerco q ta tu corazón no dice manin slds”.

Estrenos

“El Boza” está trabajando en sus próximos estrenos, se estima que para febrero estrene seis nuevas canciones para completar el tracklist del álbum “Bucle”.

El más reciente lanzamiento del cantante es el remix de “Ella” junto a Lunay, Lenny Tavárez, Juhn y Beéle, tema que supera los 57 millones de reproducciones en Youtube.

