Flor Mizrachi a Luis Casis: '¿Sin banderas políticas? ¿Se te olvidó tu candidatura o apuestas a que nosotros la olvidemos?'

Y la polémica entre la periodista Flor Mizrachi y Luis Casis continúa.

Flor Mizrachi emitió un comentario sobre la iniciativa de Luis Casis en involucrarse en la distribución de medicamentos en su segmento de las glosas, no obstante, posteriormente Casis le respondió.

Y la cosa no quedó ahí, Flor Mizrachi reposteó el vídeo de Luis Casis y dijo: “¿Sin banderas políticas? ¿Se te olvidó tu candidatura o apuestas a que nosotros lo olvidamos?

Mizrachi prosiguió: “No critico. Exijo que se hagan bien las cosas, algo que deberíamos hacer todos y que tú por obvias razones no lo haces.

Según Mizrachi ella hace mucho, pero que no taquillando para luego ser candidata.

Respuesta de Casis

Por su parte Luis Casis nuevamente le respondió a Flor Mizrachi para cerrar este capítulo.

“Estamos en un momento no de criticar, no estamos en un momento de faltarle el respecto a nadie. Estamos en un momento de buscar. ¡Ey! Y darle el apoyo al gobierno nacional, a las empresas privadas, a los barrios, a las veredas, a las comarcas”, dijo Casis.

“Sí quieres criticar lo que yo hice. ¡Sí! Me atreví a dar ese paso para entrar a ese mundo que hoy todo el mundo critica”, prosiguió.

Además, añadió “No hables señorita Flor Mizrachi y por cierto quiero colocar el celular aquí para terminar y darte un poquito de docencia, que la mascarilla cuando estas en lugares públicos se usa de esta manera”.

En el video se ve como el excandidato vicepresidencial se coloca una mascarilla de color azul a modo de docencia, “Te gusta criticar, te voy a dar docencia de utilizar la mascarilla como debe ser para protegerte es tu vida la que estamos cuidando”.

