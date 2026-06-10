Gracie Bon se defiende de acusaciones de estafa por $14,000

Tras las acusaciones de presunta estafa, Gracie Bon, creadora de contenido para adultos, se defendió y aseguró que no tiene deudas pendientes.

De acuerdo con Bon, hay personas que se quieren aprovechar de su imagen para decir que está estafando.

Las aclaraciones de la panameña se producen después de que circulara en redes sociales acusaciones de un empresario puertorriqueño por supuesta estafa.

El empresario y productor boricua Ángel Ayala Vázquez, conocido como Ángelo Millones, señaló a Bon y a su mánager por estafa y el impago de $14,000.

La creadora de contenido negó las acusaciones y afirmó que respalda a su equipo financieramente.