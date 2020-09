Invasiones de peces no nativos en el Canal de Panamá y Suez

Las especies de peces no nativas están invadiendo nuevos hábitats y se corre el riesgo de que algunas se muevan a otro océano.

Tras las recientes expansiones de los canales de Panamá y de Suez, las especies de peces no nativas están invadiendo nuevos hábitats, según un nuevo informe en "Nature Ecology and Evolution" realizado por investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y el Centro Leibnitz de Investigación Marina Tropical, Alemania.

"Estamos observando un cambio de peces predominantemente de agua dulce a peces marinos en el Canal de Panamá (lago Gatún) en un corto período", dice Mark Torchin, ecólogo marino del instituto.

Sin embargo, la preocupación del especialista radica en las futuras consecuencias. "La preocupación es que, si continúan las invasiones, hay una buena posibilidad de que algunos de esos peces se muevan al otro océano, con consecuencias ambientales desconocidas", detalla Torchin, en un comunicado de prensa.

Las esclusas más grandes para permitir el tránsito de embarcaciones a través del Canal de Panamá se terminaron en el 2016. La expansión del Canal de Suez para incluir un nuevo canal de 35 kilómetros concluyó en el 2015.



“Durante las fases de planificación de ambos proyectos, los investigadores advirtieron sobre los riesgos de ampliar estos dos canales”, comentó Gustavo Castellanos-Galindo, becario postdoctoral, "Este informe documenta esos cambios en tiempo real", manifestó.



Solo cuatro años después de la expansión del Canal de Panamá, el monitoreo a largo plazo registró la presencia de 11 nuevas especies de peces marinos en el lago Gatún, que ha servido como una barrera de agua dulce para el movimiento de la fauna marina entre los océanos Pacífico y Atlántico desde que el canal inició operaciones en 1914. Esto eleva el número total de especies de peces marinos conocidas en el lago de 18 a 29. Los peces marinos como jureles, róbalos, mojarras y malachos han reemplazado por completo a los peces de agua dulce en algunas partes del lago.'

Recientemente se publicó un informe sobre las especies no nativa de peces en el Canal de Panamá y de Suez. La publicación se realizó en "Nature Ecology and Evolution".



Se desconoce cuales serían las consecuencias ambientales que giran en torno a las invasiones de especies de peces no nativas.