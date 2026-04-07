Isabella Ladera revela el sexo de su segundo bebé: ¡es un niño!

La influencer venezolana Isabella Ladera y su pareja, el deportista peruano Hugo García, compartieron una emotiva noticia que ha llenado de alegría a sus seguidores: esperan un varón, convirtiéndose en padres por segunda vez juntos.

La revelación del género se realizó de manera sencilla y emotiva durante una reunión íntima. Vestidos de blanco, Isabella, Hugo y su hija mayor, Mía Antonella, partieron un pastel que al cortarse dejó ver un relleno azul celeste. El color confirmó la llegada del pequeño, un momento capturado en video que ya suma millones de reproducciones.

La familia posó con accesorios temáticos que reflejaban la ilusión por el nuevo integrante. En las imágenes se ve a Isabella mostrando su abultada pancita, mientras Hugo y Mía la besan con ternura. La hija mayor participó activamente en la dinámica, haciendo del momento un recuerdo inolvidable para los tres.

Con un mensaje cargado de emoción, Isabella escribió en Instagram: “Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios”. La publicación incluye una galería de fotos. La influencer no ocultó su gratitud por este sueño hecho realidad, especialmente porque era el género que la pareja anhelaba.

Este será el primer hijo en común de Isabella y Hugo, aunque ella ya es madre de Mía Antonella de una relación anterior. La pareja ha vivido su romance bajo los reflectores, compartiendo cada etapa del embarazo con sus seguidores.

Durante la celebración se registró un pequeño percance cuando Isabella sufrió un incidente con su falda al inclinarse sobre el pastel. El momento incómodo se viralizó en redes, pero no opacó la alegría general. Tanto la influencer como su pareja lo tomaron con humor y siguieron celebrando.

La noticia ha generado una ola de felicitaciones en Instagram y otras plataformas. Medios como ¡HOLA!, Univision y América TV cubrieron el gender reveal con titulares positivos.

Con la llegada del varoncito prevista para los próximos meses, Isabella y Hugo se preparan para esta nueva etapa.