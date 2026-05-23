Como parte de la gira mundial “Weirdo Tour”, creada para promocionar el álbum “Weirdo”, la banda finlandesa The Rasmus anunció una extensa etapa latinoamericana para octubre y noviembre, con fechas en 11 ciudades de la región, incluyendo Panamá.

La agrupación, con más de 3,3 millones de oyentes en Spotify, se presentará en Aurora at Soho, el 25 de octubre, siendo esta su primera actuación en el país.

El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina, son los otros países que forman parte de la etapa latinoamericana de la gira mundial.

Para Panamá las entradas están a la venta en Ticketplus por $80 más los cargos por servicios.

Adicional, la agrupación anunció un paquete especial VIP, que no incluye entrada al concierto, pero sí al meet & greet, foto con la banda y otros beneficios.

En algunas ciudades el VIP Upgrades ya está agotado como Bogotá (22 de octubre), Quito (24 de octubre), Lima (27 de octubre), Santiago (29 de octubre), São Paulo (31 de octubre) y Buenos Aires (4 de noviembre). Puede consultar la disponibilidad en www.therasmus.com.

Repertorio

El tour mezcla canciones nuevas del álbum “Weirdo” con clásicos como “In the Shadows”, “First Day of My Life”, “No Fear” y “Sail Away”.