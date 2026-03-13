Jacqie Rivera lanza su canción más personal hasta la fecha, 'Completamente Yo'

Jacqie Rivera estrena “Completamente Yo”, uno de los lanzamientos más personales y sinceros de su trayectoria hasta la fecha. La canción se construye sobre una guitarra acústica que sostiene el ritmo con sencillez, permitiendo que su voz y su historia sean las verdaderas protagonistas. Este tema, distribuido por Virgin, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

En este sencillo, la artista reflexiona abiertamente sobre la presión de esconder facetas de sí misma para ajustarse a las expectativas ajenas. Habla de esa carga de ser siempre “la niña buena”, de sonreír y decir sí aunque el corazón diga lo contrario. La interpretación resulta directa, sin filtros ni máscaras, cargada de honestidad.

“Renacer no es traicionar quien fui, es honrar quien soy. No soy la misma y gracias a todo lo que viví soy completamente yo”, expresó Jacqie Rivera al compartir el significado profundo de la canción. Estas palabras resumen el mensaje central del tema: la liberación que llega al aceptarse plenamente.

El lanzamiento llega después de un año muy activo en su carrera musical. En marzo de 2025 presentó un álbum de larga duración que representó un hito importante en su evolución artística. Posteriormente, en diciembre, cerró el año con el EP “Deseos Navideños”, demostrando su compromiso constante con la creación.

“Completamente Yo” revela una faceta más íntima dentro del proceso creativo de Rivera. La composición destaca por su sensibilidad personal y por la vulnerabilidad que la artista decide mostrar sin reservas. Este enfoque refuerza su búsqueda de autenticidad en cada nuevo trabajo.

La guitarra acústica minimalista deja espacio para que la letra y la emoción hablen con claridad. No hay grandes producciones que distraigan: el foco está en la historia que Rivera necesita contar. Esa desnudez sonora potencia el impacto emocional del sencillo.

Con este tema, Rivera consolida una etapa en la que prioriza la conexión genuina con su público. Su música se convierte en un espejo de su crecimiento personal y en un puente hacia quienes atraviesan procesos similares. La honestidad se posiciona como el eje de su propuesta actual.

“Completamente Yo” invita a celebrar la libertad de ser uno mismo, sin pedir permiso ni disculpas. Jacqie Rivera demuestra, una vez más, que su voz sigue madurando y que su arte continúa siendo un reflejo valiente de su verdad interior.

