En Panamá se iniciará el circuito de conferencias "Trade Marketing Evolutivo – Encuentro de Estrategas" de la consultora, docente, autora y conferencista Karla Guerra Méndez, con la que redefine la forma de ejecutar las estrategias comerciales, pasando de realizar acciones aisladas a ejecuciones con propósito, coherencia estratégica y enfoque en resultados reales.

La conferencia, que surgió a partir de los planteamientos del primer libro de Guerra Méndez, llamado "Trade Marketing Evolutivo" (bajo el sello de la Editorial Portobelo), que se presentará también en el encuentro, propone una nueva forma de comprender y ejecutar las estrategias comerciales de las marcas.

Guerra Méndez, que vivió por 12 años en Panamá, explicó que su conferencia no es como las charlas tradicionales, es algo totalmente distinto y disruptivo, se presentará como una obra escénica con situaciones y diálogos reales, en el que el público también forma parte de la trama.

Se usa la metáfora de "el arte de enamorar" para exponer la relación entre marcas, canales y consumidores; que con la representación teatral, los conocimientos académicos y el análisis estratégico facilitan la comprensión y aplicación práctica.

La experiencia está dirigida a líderes de marcas y ventas, además durante el encuentro se desarrollarán temas como la evolución del punto de venta, el papel del shopper en las decisiones comerciales, la relación entre marketing, ventas y trade marketing, entre otros.

El evento tiene una capacidad limitada para 60 personas con el fin de ofrecer una experiencia cercana, estratégica y de alto valor profesional.

"Trade Marketing Evolutivo – Encuentro de Estrategas" tendrá lugar el 14 de agosto, a las 6:00 p. m., en The Lounge, ubicado en San Francisco, Ciudad de Panamá, y las entradas están a la venta a través de Ticketplus.

Producción

La conferencia escénica, producida junto con la empresa Happening, continuará su programación en Venezuela, Colombia y Costa Rica.