La Inteligencia Artificial no puede imitar las emociones

La creciente sofisticación de la inteligencia artificial (IA) sigue generando debates y controversias sobre qué tanto se está acercando, o podría acercar, al razonamiento y sentimientos humanos.



Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que, aunque las máquinas pueden imitar o simular respuestas emocionales, hay aspectos intrínsecamente humanos que la IA aún no puede replicar.



“Lo que hace la experiencia en un contexto de diversidad es crear conexión”, explica la docente en Stanford University, Rebeca Hwang, en una conferencia. “Cuando Shakira saca una canción donde explica que bueno, me dejó mi marido con una chica más joven y dejó a la suegra a una cuadra de mi casa. Ese concepto, más allá de que es una canción y tiene buena letra, lo sentimos. Lo sentimos en la panza, en el corazón. Decimos: yo sentí lo que sentiste y te voy a escuchar porque compartimos esa conexión de la experiencia. La misma canción, por Chatgpt, bueno puedo apreciar el contenido pero no conecto. No le creo a la inteligencia artificial que tuvo esta experiencia de explosión de ira y furia porque lo dejó otra IA”, explica la docente.



En ese punto coincide la experta computación afectiva del MIT Media Lab, Dra. Rosalind Picard, "La IA puede analizar patrones en las expresiones faciales y el tono de voz para determinar estados emocionales, pero la experiencia real de sentir emociones requiere conciencia y subjetividad, elementos que aún son exclusivos de la mente humana."



Más allá de que se logre acercar o no, otros son de la opinión que justo esa similitud con las emociones humanas es lo que se busca con la IA. "El objetivo de desarrollar IA emocional es mejorar la interacción entre humanos y máquinas, no replicar la vivencia emocional humana en su totalidad”, dice la experta en inteligencia emocional y cofundadora de Affectiva, Rana el Kaliouby, para la BBC.



Si bien, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que, a pesar de los impresionantes avances en el campo, la IA se mantiene en un nivel de simulación de emociones. Mientras que las emociones humanas se nutren de experiencias, memoria y la complejidad del cerebro, aspectos que por ahora son insustituibles por algoritmos y datos.