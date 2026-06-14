Las lesiones causadas por golpes e impactos, conocidas como traumatismos dentales, no solo provocan consecuencias estéticas, también pueden afectar la masticación, el habla y la salud bucal si no se trata a tiempo.

Con la emoción del deporte o la actividad física se suele ignorar el riesgo de lesiones en la boca, que puede ir desde una pequeña fractura en el esmalte hasta la pérdida completa del diente.

Dientes, encías, el hueso o los tejidos de la boca se pueden ver comprometidos durante la actividad física, dado que por lo general hay una combinación de movimientos rápidos, contacto físico, caídas y choques, una mezcla que aumenta considerablemente el riesgo de lesiones.

La Dra. Vivian Menéndez (@artdentalstudio_), líder de Art Dental Studio, explicó que deportes como el fútbol, el baloncesto, el boxeo, el ciclismo, el patinaje y las artes marciales presentan una alta incidencia de traumatismos dentales, ya sea por el contacto directo entre los jugadores, por golpes con balones o equipos, o por caídas al suelo.

Fracturas dentales (desde pequeñas astillas hasta fracturas que comprometen la raíz), dientes aflojados o desplazados de su posición original, heridas en labios o encías (comunes tras impactos directos), avulsión dental (cuando el diente sale completamente de su alveolo) y en casos más severos, fracturas de la mandíbula o lesiones en la articulación temporomandibular, son los traumatismos dentales más frecuentes durante la práctica deportiva.

Los dientes anteriores, especialmente los incisivos superiores, son los más afectados, debido a su prominente en la boca.

Menéndez hizo hincapié en que la rapidez y la calma son fundamentales si alguien pierde o se fractura un diente durante un entrenamiento o una competencia.

Lo primero que se debe hacer es buscar el diente o el fragmento fracturado. Si la pieza se salió por completo, se debe tomar siempre por la corona y nunca por la raíz para no dañar las células necesarias para su reimplantación.

Mientras se llega al consultorio se recomienda conservar el diente en leche, suero fisiológico o la propia saliva del paciente. Idealmente, para aumentar las posibilidades de salvar el diente, se debe acudir lo antes posible dentro de la primera hora.

En caso de que haya sangrado e inflamación aplique una compresa fría sobre el área afectada mientras se busca atención profesional.

"(...) La mejor forma de evitar estos accidentes es el uso de protectores bucales personalizados, ya que absorben y distribuyen el impacto de manera mucho más eficaz que los modelos genéricos. A esto se suma el uso de cascos y equipos de protección adecuados, según el deporte que se practique, así como mantener chequeos odontológicos regulares para asegurar que la salud bucal esté en óptimas condiciones antes de pisar la cancha", dijo Menéndez.