Madres primerizas en tiempo de la COVID-19

Temor al contagio o dar a luz con mascarilla, son dos aspectos con los que han lidiado las mujeres que han dado a luz en medio de la pandemia. Una experiencia diferente y más aún para aquellas mujeres que son madres primerizas y que hoy celebran su primer Día de las Madres.

Versión impresa

Este es el caso de Christhel de Solano, quien comparte con Panamá América su experiencia. En aquel momento tenía miedo de que su pequeña, Jellybean se contagiara al nacer.

Mientras estuvo en el hospital, el temor a tocar las cosas y de ir al baño fueron inevitables. Se mantuvo con mascarilla durante su estancia en el centro médico, solo para comer y cepillarse los dientes se despoja de ella.

Otra madre primeriza, Jessica Román, coincide con De Solano, y nos cuenta que lo difícil al momento de dar a luz es el temor de que había un virus rondando, pero "en el hospital nos fue excelente, salimos sanas y salvas".

En casa también la nostalgia la invadió, pues no pudieron vivir esa experiencia de recibir a sus seres queridos para que conocieran a su bebé Jade, quien nació en abril.

Además, se perdió de aquellos momentos que viven las embarazadas como una sesión de fotos o el baby shower. "No salí ni a la vuelta de la esquina... Mis amistades más cercanas nunca me vieron embarazada, me protegí bastante... Pero estoy viviendo un momento de felicidad con mi hija", comenta.

A Antonella Pardi también le tocó recibir a su primer hijo, José Francisco, en medio de la pandemia, el pasado mes de julio.

"Debido a la pandemia había un protocolo particular y en mi caso, un parto natural, no hubo tiempo de hacer una prueba previa", comparte, hoy 8 de diciembre, Día de las Madres.

VEA TAMBIÉN: 'Sech' escribió dos canciones de uno de sus diarios, los cuales contienen los momentos más sentimentales de su vida

Dice que fue difícil enfrentarse a un parto y "no estar 100% segura de no estar contagiada, igualmente a pesar de ser un hospital privado, el hecho de que es un hospital uno está expuesto a cualquier enfermedad".

La experiencia fue hermosa, pero tampoco pudo contar con la compañía de su esposo al momento de la labor de parto. Y fue incomodo, porque le hicieron el "hisopado mientras tenía contracciones, fue incómodo dar a luz usando una mascarilla, hizo un poco más traumático un momento que debía ser como más especial", cuenta.

Sin embargo, "creo que haber tenido un bebé sano y que la experiencia, a pesar de todo haya sido muy bonita da como un mensaje de esperanza para uno, de que sin importar que el momento sea difícil siempre se puede sacar algo positivo".

COVID-19 y embarazo

La Dra. Kavita Narang, fellow de la División de Medicina Materno Fetal en Mayo Clinic, publicó una revisión sobre la COVID-19 y el embarazo en Mayo Clinic Proceedings.

VEA TAMBIÉN: Lupillo Rivera se removerá el tatuaje del rostro de Belinda

La revisión de los estudios existentes hasta la fecha concluye que las mujeres embarazadas posiblemente corren más riesgo de infectarse con la COVID-19.

El embarazo puede representar una situación vulnerable que aumenta el riesgo para infección y complicaciones, tales como parto prematuro.

Al momento del embarazo y del alumbramiento se deben seguir todas las medidas de bioseguridad.

VEA TAMBIÉN: Jacky Guzmán: ¿Por qué se encuentra entre adeptos y detractores?