Con el sencillo "Gol Quiere", junto a Timodeh, Marigaby Sealy retoma su carrera musical, la cual ha combinado durante el último año con otros proyectos artísticos.

El último lanzamiento de Sealy fue la canción "Cerrando Ciclos" y el cortometraje "Un domingo y a seguir existiendo" hace más de un año, para entonces estaba pasando por una ruptura amorosa y posteriormente, estuvo en varios proyectos que le demandaban mucho tiempo, por lo tanto, estuvo ausente en la escena musical.

Actualmente, el Mundial 2026 es su foco para impulsar su nuevo sencillo para luego continuar con un plan más sostenido de lanzamiento. Contó a Panamá América que tiene varias canciones y estima, una vez concluya el torneo, estrenar uno o dos temas por mes.

Letras románticas, con ritmos afros y movidos, son algunos de los lanzamientos que tiene previsto para lo que resta del año la cantante, bailarina y actriz.

Fiesta mundialista

"Gol Quiere" tiene un toque sexy y cinematográfico, fiel a la esencia de la artista, quien aseguró que al público le ha gustado bastante el tema.

El sencillo fusiona ritmos movidos, una diversidad de sonidos y elementos panameños, además, incluye una coreografía para aquellos que les gustan los trend de bailes en plataformas como TikTok.

Por el momento, el lanzamiento está disponible solo en Youtube. Una vez se obtengan las aprobaciones correspondientes, "Gol Quiere" estará en todas las plataformas digitales, informó Sealy.