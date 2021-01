Mayer Mizrachi encara a Mauricio Valenzuela tras publicación de Foco Panamá, donde lo llamaron 'Niño Tesla'

El calificativo que utilizó el medio independiente Foco Panamá, “Niño Tesla”, para referirse Mayer Mizrachi encendió la polémica.

Versión impresa

Al parecer no fue del agrado de Mizrachi la forma en que se refirieron a él y se contactó con Mauricio Valenzuela de Foco Panamá vía WhatsApp.

En una captura de pantalla que compartió el empresario le pregunta por qué razón se ensañaron con él.

“Mauricio no sé qué les hice a ustedes en Foco para que se ensañen conmigo”, se lee en el mensaje.

Según explica Mayer en el mensaje no le molesta en lo absoluto la noticia sino la forma, lo cual deja en evidencia que lo odian, lo resienten y lo celan".

“La verdad que caen bajo cuando un medio ‘independiente’ explícitamente repugna a un independiente. Recuerda que la línea la trazaron ustedes”, advirtió Mayer.

Pero esto no quedó allí, Mayer dijo mucho más. ¡Que fuerte! “Se lo acabo de mandar a Prepucio Valenzuela. Irónicamente hace 8 meses él me buscaba con benevolencia para tirarle tierra al gobierno con los ventiladores. Quizás está bravita que no le paré bola”, se lee en la publicación que realizó en Instagram y que acompañó con la conversación de WhatsApp.

Comenta que ahora que Foco Panamá se convirtió en contraparte de cualquier noticia positiva a su favor, espera les guste el sabor de sus propias lágrimas cada vez que logre éxitos.

VEA TAMBIÉN: Sheldry Sáez celebra sus 29 años recordando lo intenso que han sido para ella los últimos nueve años

“Y acostúmbrense que lo que he logrado hasta hoy lo he hecho con las manos y pies atados, a pesar de injusticias y a pesar de todo lo que tengo en contra. Saludos Movin. Atentamente, un independiente de verdad”, concluyó.

La situación no ha sido de agrado de algunos y han demostrado su apoyo. “Yalabetia, desbloqueaste una Tina Independiente de verdad”, “¿Valenzuela solo me cae mal a mí o hay alguien más?”, y“Son unos amarillistas más, en fin, la hipocresía”, son algunos de los mensajes.