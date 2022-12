Michelle Obama: ¿Por qué no soportaba a su esposo?

¡No todo es color de rosa! Para algunos Barack y Michelle Obama son el matrimonio perfecto, pero esto no es del todo cierto, ya que la pareja ha tenido sus altas y bajas como toda pareja.

Al inicio de la relación solo eran ellos, cada uno tenía su vida y si alguno tenía que viajar no suponía un inconveniente para la relación, algo que cambió cuando llegaron los hijos.

Cuando llegaron sus hijas, Sasha y Malia, Barack y Michelle estaban en pleno desarrollo profesional, por lo tanto, su matrimonio fue puesto a prueba y experimentaron una crisis que duró 10 años.

“Veo que las parejas jóvenes se rinden muy fácilmente porque no hablamos lo suficiente de lo difícil que es y lo mucho que cuesta unir dos vidas más allá del amor. Hubo 10 años en los que no podía soportar a mi esposo y eso fue cuando nuestras hijas eran pequeñas”, confesó la exprimera dama de Estados Unidos en Revolt TV.

Mientras intentaban construir sus carreras el matrimonio vivía preocupado por quién hacía qué, entonces la esposa de Obama sentía que no había “igualdad”, ya que durante dos años se hizo cargo de la crianza de sus hijas para que su esposo continuará con su carrera política.

“(…) el matrimonio nunca es 50/50. Nunca. Hay veces que yo tengo 70, él tiene 30. Hay veces que él tiene 60 o 40. Hemos estado casados 30 años. Pero me quedo con diez años malos antes que 30. Porque la gente se rinde antes”, afirmó.

La crianza de sus hijas no fue tarea fácil y al respecto explicó: “Los niños pequeños son terroristas. Tienen demandas. No hablan, no se comunican bien, lloran todo el tiempo, son irracionales y están necesitados. Y tú los quieres. No puedes culparlos, ¿verdad? Así que vuelcas esa ira en el otro”.

A pesar de los altibajos Michelle reconoció que respeta y admira a su esposo:

VEA TAMBIÉN: Henry Cavill lidera la lista de los más guapos del 2022

“¿Te gusta él? Quiero decir que podrías estar enojada con él, pero aún lo miras y dices: ‘No estoy feliz contigo, pero te respeto. No estoy de acuerdo contigo, pero sigues siendo una persona amable e inteligente”.

En la entrevista a la exprimera dama también le preguntaron sobre cómo elegir a una pareja, ella respondió: “¿Te gusta él? Quiero decir que podrías estar enojada con él, pero aún lo miras y dices: ‘No estoy feliz contigo, pero te respeto. No estoy de acuerdo contigo, pero sigues siendo una persona amable e inteligente”.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!