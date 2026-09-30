Muere Cristóbal ‘Toby’ Muñoz, figura de la música panameña

La música panameña está de luto. Cristóbal “Toby” Muñoz, reconocido pianista, organista, compositor, arreglista y director musical, falleció este miércoles 30 de septiembre de 2026, a los 82 años, según confirmó el Ministerio de Cultura (MiCultura).

Muñoz deja una extensa trayectoria dedicada a la música nacional y a la preservación de ritmos y piezas vinculadas con la identidad panameña. Entre sus obras más reconocidas está “La Parranda”, además de producciones como “Que siga la parranda” y “Navidades en Panamá”.

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Su trabajo también quedó ligado a interpretaciones de piezas del repertorio nacional como “Guararé”, “El tambor de la alegría”, “La cocaleca”, “Qué te parece cholito” y “El cangrejal”, entre otras.

Nacido en una familia estrechamente vinculada con la música, comenzó su formación desde temprana edad bajo la guía de su padre, Cristóbal Muñoz, y posteriormente estudió en el Conservatorio Nacional. Con los años desarrolló una carrera que abarcó la música popular, el folclore, la murga, el calipso y otros ritmos panameños.

En 1969, también estuvo al frente del proyecto Panama Brass, donde se desempeñó como organista y director musical. La agrupación reunió a destacados músicos panameños y exploró géneros como jazz, música latina, funk, bolero, bossa nova, calipso y guaracha.

El legado de Muñoz también trascendió los escenarios. Ejerció como docente en instituciones como la Escuela de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional y el antiguo Instituto Nacional de Cultura (INAC), contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de músicos.

Además, tuvo una participación activa en el Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares de Panamá (SITMAS), donde defendió los derechos de los artistas y brindó orientación a músicos y agrupaciones en áreas relacionadas con capacitación, grabación, manejo escénico y profesionalización.

El MiCultura lamentó su fallecimiento y destacó la huella que dejó en la cultura nacional, extendiendo sus condolencias a sus hijos, familiares, amigos y seres queridos.

Con la partida de Cristóbal “Toby” Muñoz, Panamá despide a una figura cuya obra quedó vinculada a sonidos, composiciones y enseñanzas que forman parte de la memoria musical del país. Los detalles de sus honras fúnebres serán anunciados posteriormente por sus familiares.