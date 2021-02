Mujeres: Que la mascarilla no le reste protagonismo a tu maquillaje

La pandemia ha modificado diferentes aspectos de la vida, uno de ellos y de los que muy poco se habla es del maquillaje, pues muchas mujeres piensan que con la mascarilla para qué arreglarse. La realidad es otra, según especialistas.

Luana Muñoz, cuenta que ella era fan del make up, no salía, sino lucía, aunque fuese un maquillaje básico, pero ya para qué si nadie la verá. "Ya no uso ni lápiz, porque tengo casi toda la cara tapada, qué se va a notar el maquillaje".

Además, dice que esta situación la desanima y por eso prefiere decirle un adiós al maquillaje por estos meses.

No obstante, hay mujeres que dicen que sí lo hacen, porque pueden lucir un hermoso deliniado y unas llamativas pestañas, que mostrarán aún con la mascarilla.

En este sentido, especialistas en el tema señalan que las mujeres no tienen por qué dejar de maquillarse, pueden usar un poco de make up, porque la belleza de la mujer no ha cambiado con la pandemia. No pueden bajar la guardia en este aspecto, pues es algo que las hará sentir bien.

En este sentido, se ha presentado la campaña "Tu belleza no cambia", explicó vía telefónica Analiz Moreno, gerente de Categoría Internacional en L'Oreal Centroamerica, quienes lanzaron esta campaña.

Con esta iniciativa quieren recordar que a pesar de que todo haya cambiado con la covid, "nos hemos tenido que acostumbrar al uso de mascarilla, un estilo de vida diferente al que estábamos acostumbradas, entonces dentro de todos esos cambios nosotros queremos resaltarle de vuelta a las consumidoras, que todavía se mantienen siendo únicas y que recuerden que su belleza no cambia a pesar de lo que estamos viviendo. No te olvides de esa parte que es algo con lo que las mujeres nos identifcamos y es parte de nuestra autoestima", añadió.

En efecto, las mujeres a pesar de que usen mascarilla pueden darles color a sus ojos y no perder la costumbre de andar bellas. La campaña busca empoderarlas para enfrentarse a este nuevo mundo con su mejor versión.

Están conscientes de la importancia del uso de las mascarillas como tema principal de salud ante el panorama actual. Sin embargo, también creen en la importancia de motivar a más mujeres a seguir sintiéndose bellas.

Con "Tu belleza no cambia", quieren animar a las mujeres a volver a la vida.

Ante nuevas necesidades, desean que las chicas sigan descubriendo nuevas formas de sentirse bellas al maquillarse ahora con mascarillas, ya sea para sus conferencias o fiestas virtuales o para salir a disfrutar.

Muchas mujeres no saben cómo dar ese paso, pues la mascarilla no es muy motivadora, no obstante, L´Oreal y Maybelline, tienen en su catalogo productos que se adaptan a sus nuevos comportamientos y necesidades.

Por ejemplo, consigue el efecto de un lifting de pestañas todos los días desde casa con la máscara Lash Lift. Además, otra opción ideal para el look con mascarillas son las tintas de cejas semipermanente, Tatoo Brow.