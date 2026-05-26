Museo del Canal abre convocatoria para residencia artística FARO 2026

El Museo del Canal lanzó la convocatoria para la edición 2026 de su programa de residencias artísticas FARO, dirigido a artistas y colectivos panameños o extranjeros con residencia permanente en Panamá. La iniciativa busca impulsar procesos de investigación, creación y diálogo entre artistas, comunidades y territorios, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre las prácticas artísticas y las memorias colectivas del país.

En esta nueva edición, FARO se centrará en los hechos históricos de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá ocurrida el 20 de diciembre de 1989, con especial atención al barrio El Chorrillo, una de las zonas más afectadas por aquellos acontecimientos. La residencia propone explorar el arte como herramienta de escucha, investigación y construcción de memoria a partir de los relatos vivos de las comunidades.

El programa invita a los participantes a reflexionar sobre cómo las prácticas artísticas pueden contribuir a preservar y visibilizar memorias históricas desde perspectivas locales y colectivas. De esta manera, se busca generar un espacio de encuentro entre la creación contemporánea y la historia reciente de Panamá.

La convocatoria estará abierta desde el 25 de mayo hasta el 10 de julio de 2026. Los resultados se darán a conocer el 27 de julio de 2026 mediante correo electrónico y a través de las plataformas digitales del Museo del Canal y del Movimiento Cultural Identidad.

Las personas seleccionadas deberán participar de forma presencial en sesiones de trabajo, encuentros y actividades comunitarias que se realizarán tanto en las instalaciones del museo como en el barrio El Chorrillo. La residencia artística se desarrollará del 3 de agosto al 30 de octubre de 2026, mientras que la exposición y socialización de los procesos y resultados se llevará a cabo a partir de diciembre de ese mismo año.

“Este programa de residencias artísticas es una plataforma que está en continuo crecimiento. Nos alegra mucho poder expandir este proyecto junto a artistas panameños y el Movimiento Cultural Identidad y su Museo Inmersivo del Arrabal, un lugar fundamental de Panamá para comprender la historia de nuestro país”, expresó Román Flórez, curador del Museo del Canal.

Las bases completas de la convocatoria, los requisitos, el cronograma detallado, los procesos de selección y los formularios de inscripción están disponibles en las plataformas digitales y redes sociales del museo. Para más información, los interesados pueden escribir al correo faro@museodelcanal.com o seguir las cuentas oficiales del Museo del Canal en redes sociales.

La apertura de esta nueva edición de FARO se anunció durante la presentación del libro FARO Vol. 1 en el marco del Festival Centroamérica Cuenta. Esta publicación recopila los procesos, reflexiones y resultados de las primeras ediciones del programa, consolidando a FARO como una plataforma relevante de pensamiento, investigación y creación en torno al arte contemporáneo y la memoria histórica en Panamá.