Museo Rocío Jurado abrirá sus puertas el 1 de julio

Después de 16 años de trabas y polémicas, el Museo Rocío Jurado abrirá sus puertas el próximo 1 de julio en Chipiona (sur de España), localidad natal de la artista española y donde está enterrada desde su fallecimiento el 1 de junio de 2006 a consecuencia de un cáncer de páncreas.

Desde ese día comenzó a gestarse este proyecto que finalmente se formalizó este lunes entre el Ayuntamiento del municipio y Rocío Carrasco, hija y heredera universal de la conocida como "la más grande", según informó este martes el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero.

El acuerdo alcanzado permitirá abrir el espacio que albergará el museo, ubicado en una nave a las afueras de la localidad natal de Rocío Jurado, en la provincia de Cádiz, que lleva listo desde 2011 y que se ha retrasado por desavenencias de Rocío Carrasco con la familia de su madre en cuanto a cómo sería la gestión del centro.

"Lo más importante de todo es darle a Rocío Jurado su sitio, su espacio y cumplir con su voluntad. Rocío quería un museo y aquí lo tiene”, afirmó el alcalde.

El museo será el centro de una ruta dedicada a Rocío Jurado, que contará con entre nueve y doce puntos de interés sobre la vida de la artista y que podrá conocerse a través de un mapa y un código QR.

Más de 400 de sus vestidos, su piano de cola, su Mercedes, sus incontables premios y un sinfín de recuerdos de la artista fueron cedidos por su heredera universal para este museo y llevan más de una década en un almacén aguardando la apertura del recinto.

Estará en una nave que además del espacio expositivo albergará un auditorio y un restaurante y en cuya reforma se han invertido dos millones de euros (más de dos millones de dólares)

Rocío Carrasco recibirá un canon anual de 30.000 euros (unos 32.000 dólares) por la cesión del legado de su madre.

"No he captado en ella en ningún momento ningún afán lucrativo. Si sacara a subasta un sólo vestido, podría conseguir millones. Si hubiera querido sacar dinero, hubiera hecho otra cosa, no este museo", explicó a EFE el alcalde cuando anunció que se había llegado a un acuerdo para el convenio, que, pandemia mediante, ha tardado más de dos años en suscribirse.

