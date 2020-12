Navidad: ¿Cómo satisfacer antojos sin afectar la salud?

Definitivamente que las fiestas de fin de año han dado un gran giro. La presencia de la pandemia cambiará una de las celebraciones más esperadas en el mundo.

No obstante, hay quienes ya se están preparando para festejar el Nacimiento del Niño Jesús. En medio de estas actividades familiares unas de las cosas que sale a relucir y son inevitables es la variedad de viandas que se ingieren para estos días.

Por supuesto, que la comida de las fiestas sigue siendo un componente importe de las celebraciones.

Sobre este tema, Herbalife Nutrition realizó una encuesta y descubrió que el 61% siente que merece darse gustos en estas fiestas -más que en otros años- por todo el estrés pasado en 2020.

Pero eso no es todo, pues la encuesta demostró que el 53% toma decisiones de alimentos menos saludables en un intento por sentirse mejor y aceptar que este año las fiestas serán muy diferentes.

El darse un gusto no está mal, pero, no es bueno tirar todo por la borda, porque podría redundar en un aumento de peso innecesario y en mayor ansiedad para el 2021.

Por esta razón, Susan Bowerman, directora Senior, Educación y Capacitación Mundial sobre la Nutrición, ofrece algunas formas de satisfacer los antojos sin dejar de lado la salud en estas fiestas.'



Debe beber suficiente agua para que el cuerpo pueda digerir correctamente los alimentos, entregar los nutrientes a las células y eliminar sustancias innecesarias para el cuerpo. El sistema inmune también depende de un cuerpo bien hidratado. Recuerde que puede hidratarse con otros líquidos además del agua. Si bien el café y el té cuentan en la ingesta diaria de líquidos, controle las calorías si opta por bebidas de cafeterías de moda que pueden estar cargadas de grasa, azúcar y calorías.

- Proteínas y verduras: Una manera de evadir las viandas poco saludables es incorporar más proteínas y verduras a los platos y reducir carbohidratos y grasas. Recuerden que las comidas ricas en proteína como la carne, el pollo, los huevos y las legumbres generan saciedad y aportar vitaminas B, vitamina E, hierro, cinc y magnesio. Por eso, al agregar proteína y reducir las calorías vacías, aprovechan los nutrientes adicionales que el cuerpo necesita. Para incorporar más verduras, evite las guarniciones ricas en almidón y duplique las verduras.

- ¡Ojo con los dulces!: Los postres obviamente serán inevitables, pero debe elegir bien. En la encuesta, antes mencionada, el 43% admitió comer más de un postre por comida. En otras ocasiones, en especial en momentos de estrés, es posible que opten por los dulces para darse un gusto o a modo de recompensa. Lamentablemente, muchos dulces pueden tener un alto costo calórico, que es contraproducente para mantener un peso saludable.

Sin embargo, no debe eliminarlos. Intente limitarse a comer porciones reducidas de esos dulces especiales que solo come durante las fiestas y evite las golosinas "habituales" que no son tan especiales. Otro tips, es que prepare los postres para la familia. Una forma es cocinar u hornear con frutas. Las frutas cocidas se parecen más a un postre gracias a su textura. Pruebe asando duraznos en el horno o cocinar rodajas de manzana o ciruela hasta que estén tiernas con el toque picante y dulce de la canela o la nuez moscada. Para un gusto similar al helado, pero más saludable, pruebe pelar unas bananas, envolverlas en papel parafinado y congelarlas. Puede comerlas cortadas en rodajas o licuarlas.

- Coma refrigerios: Obviamente debe elegir refrigerios nutritivos y balanceados, que le ayudarán a mantener la energía entre comidas y a controlar el apetito a la hora de la comida, para comer menos. Es bueno ingerir refrigerios antes de las reuniones por las fiestas, o incluso llevar refrigerios con alto contenido proteico, como un puñado de frutos secos sin sal o una barrita proteica. Los alimentos duros y crocantes también pueden ayudar a aliviar el estrés porque hacen trabajar los músculos tensos de la mandíbula; por eso, pruebe con un puñado de almendras, porotos de soja o zanahorias baby.

