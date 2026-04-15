‘Panamá está conmigo' y otras mentiras de Tiffany García en ‘La Mansión del Chiri’

¿No deja de mentir? Durante su estancia en el reality “La Mansión del Chiri” Tiffany García ha realizado varias declaraciones que han dejado a más de uno sorprendido, pero por ser ella queda la duda de si es verdad o mentira lo que dice.

La primera noche protagonizó una discusión con Dundunsua por un desacuerdo sobre dónde iba a dormir. En el dimes y diretes salió a relucir que tiene pareja. Dijo que tiene un “marido” que la espera en casa.

“Panamá está conmigo”, fue otra de las afirmaciones que hizo recién arrancó el reality, lo cual no es cierto porque en redes sociales se percibe la aversión que tienen los internautas por García.

Otras de las revelaciones más recientes de la “influencer” guardan relación con su vida sentimental. Comentó que estuvo casada con un extranjero, un “gringo”, e incluso tenía planes de tener hijos.

En una conversación con una de las habitantes de la mansión, García confesó que anhela tener hijos, aunque sería algo a largo plazo porque cree que su ser y cabeza no se lo permitirían. “(…) Sí puedo hacerme inseminación artificial”, añadió.

Los embustes de García no han pasado desapercibidos. Han generado todo tipo de reacciones en las redes, plataformas en las que ganó popularidad y en las que también quedó en evidencia su modus operandi para presuntamente estafar.

“Oye, ¿con qué ovarios y útero?”, “Un exmarido gringo y todo. ¡Óyela!”, “Soy de Panamá y no estoy con ella o él. ¡Ay ya ni sé!”, “Ajá, aquí nadie fue a clase de biología”, “El señor este sí tiene la realidad distorsionada y no, Panamá no está con él” y “Pero, ¿cómo va a parir? Escuchamos y no juzgamos”, son algunos de los comentarios.

No solo a nivel local se habla de las invenciones de García. La creadora de contenido Heydi Payares, que le dio seguimiento a la trama por la presunta estafa con su acostumbrado humor, también reaccionó a las intenciones de las recientes declaraciones de la “influencer” en el reality.