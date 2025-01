Parkinson una enfermedad que sigue en aumento

De cada 10 pacientes que asisten a consulta de neurología en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández, de la Caja de Seguro Social en David, entre el 40% y el 50% son diagnosticados con la enfermedad de Parkinson.

"Lo alarmante es que ya no se trata únicamente de un perfil de pacientes mayores, estamos observando un incremento en casos de párkinson juvenil", confirmó el Dr. Carlos Antonio Valderrama Arenilla, neurólogo y jefe del servicio en el Hospital Dr. Rafael Hernández L., tras explicar que hay pacientes muy jóvenes que comienzan a manifestar síntomas extrapiramidales de la enfermedad.

El caso más joven diagnosticado hasta la fecha es un paciente de 36 años, y como medida terapéutica se utiliza el test de levodopa, con el que monitorean clínicamente al paciente a través de escalas unificada de calificación UPDRS.

"Esto es fundamental para determinar si el paciente es apto para dispositivos especiales que mejoren su funcionalidad", añadió el Dr. Valderrama.

La comunidad médica a menudo asocia la enfermedad de Parkinson con la lentitud al caminar -señala el especialista- sin embargo, aclara que este proceso es un síntoma de etapas avanzadas, por lo tanto, existe una necesidad urgente de educar a los profesionales de salud, desde estudiantes hasta médicos especializados, sobre los síntomas iniciales, que suelen ser no motores.

Cambios en el estado de ánimo, depresión, ansiedad, trastornos del sueño y olfativos, que corresponden a señales tempranas que no deben ser ignoradas.

Los síntomas motores, como la bradicinesia, el temblor en reposo y la rigidez, son aspectos que los neurólogos evalúan cuidadosamente. La intervención temprana y la terapia de rehabilitación física son esenciales, permitiendo que los pacientes retomen sus actividades diarias con mayor calidad de vida.

El especialista considera que se requiere realizar investigaciones científicas médicas sobre el aumento de casos de párkinson en la comunidad chiricana y bocatoreña que acuden, en su mayoría, para la atención médica en este centro hospitalario especializado; ya que, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, pueden retardar el progreso de la enfermedad.

Cirugías en Ciudad de la Salud

"He tenido la mejor atención médica del país, soy paciente de párkinson, se me implantó un chip con dos electrodos en el cerebro. Estoy, ahora, contento y feliz de que la terapia haya logrado su objetivo. Cuando llegué a Ciudad de la Salud jamás pensé que esta terapia era tan innovadora, hoy que me activaron el chip he sentido la mejoría", así se expresó el señor Alex González, paciente de la enfermedad de Parkinson al acudir, luego de 30 días, a su cita de control.

Los dispositivos, después de la activación, son de gran beneficio para la estimulación cerebral profunda, lo que ayuda al paciente con la enfermedad de Parkinson a mejorar la rigidez, disminuir los temblores de su cuerpo y la lentitud; también, se logra mejoría en la calidad del sueño y aporta al funcionamiento y desarrollo de la vida diaria de la persona.