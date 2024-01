¿Qué buscan los consumidores a la hora de comer un helado?

El helado figura como una de las golosinas predilectas. No puede faltar en los cumpleaños, fiestas o en un día caluroso.

Sin embargo, los gustos de los consumidores cambian rápidamente, y eso tiene implicaciones para los productores que buscan mantener el ritmo del mercado.

Juan Carlos Hernández, director de Procesamiento para Tetra Pak Centroamérica y Caribe, recalca la importancia de ayudar a optimizar la producción para crear productos increíbles e innovar para el futuro.

Actualmente múltiples tendencias desafían a los productores de helado, pero hay cuatro en particular que marcan la pauta:

Indulgencia: Premium pero no saturado

Según el reporte de Mintel “A year of innovation in ice cream”, más de las tres cuartas partes de los consumidores de helado están dispuestos a pagar más por un helado indulgente.

La inclusión de trozos de chocolate, dulces, nueces y partículas de pastel es una tendencia premium de rápido crecimiento. Pero un helado premium tiene aproximadamente un 15 % de grasa y si se agregan elementos, como chispas de galleta, chocolate u ondulaciones de caramelo salado se creará un producto más avanzado, aunque con un mayor contenido de grasa, lo que podría volverlo demasiado pesado. Ante ello los productores deben adaptar la receta para hacer que la base del helado sea más ligera.

Conveniencia: sin chorreos

El consumidor recuerda con alegría disfrutar de un cono o una paleta en un día de verano paseando por la calle sin ensuciarse. Por ello, el productor debe ofrecer coberturas que eviten el chorreo, además de helados pequeños que no se derritan antes de terminarlos o en taza, o con envoltorios.

El enigma del derretimiento se puede resolver mediante el uso de emulsionantes y estabilizadores para crear productos que no goteen.

Salud: un helado que sea bueno

La alimentación saludable es una tendencia mundial, y los consumidores modernos buscan constantemente alternativas más saludables. El desarrollo de recetas del tipo “better-for-you” (saludables) ya está en el radar estratégico de muchos productores. El reto radica en la creación de productos que sean más saludables sin comprometer el sabor y la textura agregando ingredientes saludables, como frutas y proteínas.

“Es posible crear productos muy atractivos con alto contenido de frutas y bajos en calorías. Hay muchas posibilidades”, advierte Henrik Hansen, gerente de innovación de Tetra Pak.

Ética: helados buenos para el planeta

La tendencia de variedades que sean buenas para el planeta o que, al menos, ofrezcan un impacto ecológico menor va en la línea de la oferta de helados de producción local, de comercio justo, veganos y orgánicos, así como de variedades en envases con menor impacto climático.

Hoy en día, el 6 % de los helados que se lanzan al mercado son orgánicos, el doble que hace una década. Por otra parte, los vasos de cartón tienen un impacto ambiental menor, lo mismo que las cucharas que pueden fabricarse a partir de caña de azúcar o palitos de madera.

