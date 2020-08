Rafael Poulain, el contador de historias en hilos de Twitter

"Pongan atención, que hoy les voy a contar..." Esta es la señal para que más de 305 mil personas en Twitter se preparen para leer y aprender. El aviso lo hace Rafael Poulain, un mexicano que ha dedicado sus redes sociales a contar historias.

Con estudios en Historia, Arte, y Psicología, y sin formación alguna sobre redacción o narración, Poulain comenzó en sus tiempos libres a escribir historias a través de las redes sociales, donde llamó la atención particularmente en Twitter por sus relatos sobre sucesos históricos, curiosos o vivencias.

En medio del encierro por la pandemia del coronavirus, muchos encontraron en las historias de Poulain una manera de olvidar la situación.

En una videollamada, Poulain, que ha logrado llegar a la radio y a la televisión de su país y hasta tener club de admiradores, contó cómo poco a poco fue notando su popularidad, llegando incluso a personas fuera de México, incluyendo Panamá.

¿Además de contar historias, a qué se dedica Rafael?

-Trabajo en una organización que se encarga de la prevención del delito en México.

¿Cómo y cuándo notaste que las historias contadas a través de los hilos de Twitter eran exitosas?

-Fíjate que cuando empecé, ni siquiera existían los hilos, entonces yo tenía que contar cuántos tuits iba a durar mi historia y a eso me tenía que ajustar, entonces, ponía: uno de diez, dos de diez...y todo empezó, porque estaba de viaje, estaba en Camboya. Puse un día un tuit de "ya me perdí en el bosque, no sé dónde estoy" y la gente me empezó a preguntar si era un país peligroso y yo empecé a contar historias sobre Camboya, pero no como ahora. Al día siguiente, alguien me preguntó si no habría historia y pues, empecé a contar mi día y así empezó, por accidente.

Yo me di cuenta que esto ya había pegado mucho, cuando un día la gente de Twitter México me envió un correo y me dice: "queremos invitarte a una reunión"...Resulta que invitaron a cuentas muy influyentes. Me di cuenta ahí que esto ya había crecido, porque estaba entre gente muy famosa en México. Yo me presentaba y la gente me decía: "te conozco, el otro día leí tu historia", y yo me quedaba ¡wao!

Tienes cuentas en otras redes sociales, incluyendo YouTube, ¿por qué el interés en Twitter para contar historias?

Yo toda la vida hice las cosas por dinero y nunca me fue bien. Tenía una página de internet cuando estudiaba en la universidad y contaba historias, pero la intención era ganar dinero. Llegó un momento donde pasé por cosas muy difíciles y ya no quería dinero, quería como anotar un gol. Y lo de Twitter se fue dando. Cuando terminé el viaje a Camboya, me fui a Japón y allá seguí contando historias y ahí es cuando empiezan los hilos. Lo empecé a hacer con mucha pasión y por eso es Twitter, mi intención no era hacer dinero y casi todo el mundo que abre Youtube es porque quiere hacer dinero. Me di cuenta que podía ir contando historias con una moraleja. Nunca se trató de dinero, por eso nunca fue Youtube. Sigo sin ganar dinero en Twitter, pero ahora lo que estoy tratando de hacer es unir a la gente, unir sin pedir algo a cambio. Quiero mantener esa esencia pura de seguir haciéndolo para lograr un impacto positivo.

La mayoría de las historias que cuentas son hechos históricos o curiosos, ¿hay alguna propia?

En todas las historias estoy yo escondido, me pongo yo en algún personaje o es una emoción que siento. Como que uso la historia como pretexto para desahogarme, contar mi anécdota y lo que aprendí de eso. Pero sí he contado historias mías, por ejemplo, sobre cómo logré viajar por el mundo. Ya se trata de la moraleja al final de la historia.

¿De dónde obtienes los datos para tus historias?

¿Cómo estás llevando la popularidad?

Algunos de tus seguidores son panameños...