Roberto Durán aclaró que hay 'Cholo' para rato

El exboxeador Roberto Durán les dio un susto a sus seguidores con un retrato que subió en blanco y negro en su cuenta de Instagram, la gente temió lo peor, que se “mudó al otro barrio”.

En la fotografía en cuestión, “El Cholo”, como también se le conoce, se ve su rostro y lleva una boina, y en la descripción escribió: “Viejo es el viento y sigue soplando. Se les quiere de gratis”.

Inmediatamente, en los comentarios sus seguidores se preocuparon y pidieron que no les de esos sustos con esas instantáneas en blanco y negro. Además, hubo un chistoso que preguntó si ya se había ido al inframundo.

“Foto b/n. ¡Qué susto!”, “Campeón sea serio, no nos asuste así”, “Viejo no me asustes así, no subas fotos en blanco y negro que lloro”, “Estoy en una fila y casi se me baja la presión… no juegues así” y “Me asuste”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Con su sentido de humor y particularidad, “El Cholo” hizo otra publicación este viernes y en la descripción puso que la foto es a color porque ayer le salieron con la “ahuevazón de que se había ido pal’ inframundo”.

Aseguró que aún le quedan su par de años, Dios primero…

“Gracias por preocuparse. Se les quiere de gratis”, finalizó.

Como era de esperarse las reacciones no se han hecho esperar, la publicación, al momento de esta nota, cuenta con más de 11 mil “likes” y más de 700 comentarios.

A continuación, algunos de los comentarios:

"Hahahahaha, ahora nadie está preocupado sino regaña'o". "¡Mejor esta foto! ¡Por favor, no juegue con nuestros sentimientos!". "No andaba muerto, andaba de parranda. Se le quiere de gratis".

