Sí, se puede soñar y vivir de la ciencia en Panamá

Quizás Javier Pardo no lo sepa, pero es un chico con suerte. Desde pequeño su familia lo ha rodeado con ciencia y no hubo objeciones cuando decidió estudiar Biología Mariana. Una realidad que no pueden vivir todos ante el temor, comprensible, de lo desconocido que sigue siendo la ciencia en el istmo.

Pero, si bien su familia no tuvo problemas, el resto de su entorno fue distinto. Recuerda que muchas personas le decían que "iba a terminar trabajando de profesor". "A mí dar clases siempre me ha gustado, pero la gente lo planteaba como si eso fuese lo único que puede hacer un biólogo en Panamá", comentó Pardo, quien además cree que la labor de los profesores es muy relevante porque muchos fomentan a sus estudiantes a hacer investigaciones.

Hoy, con menos de 30 años, colabora con científicos internacionales de larga trayectoria en diversas investigaciones. Incluso organiza y dirige grupos de profesionales y apasionados en la búsqueda de fósiles en la provincia de Colón. Para él conocer la historia del país es primordial. "Antes de conocer y estudiar los ecosistemas de otros lugares es importante conocer lo que tenemos. La idea es hacer crecer a Panamá", dijo.

Para Pardo, el istmo tiene "muchísimo que dar en el ámbito de la ciencia y aún queda mucho por estudiar", por lo que ve un futuro prometedor para los jóvenes aquellos jóvenes con ansias de estudiar y cuestionar el mundo que los rodea.

"Hay muchas oportunidades para los jóvenes que quieran dedicarse a la ciencia, incluso iniciativas gratis, como las que a veces tiene el Smithsonian. Solo es cuestión de buscarlas".

Sobre el por qué estudiar, por ejemplo fósiles marinos de millones de años, el también limnólogo es del pensar que "no puedes hablar del futuro sin conocer el pasado ni vivir el presente. Ocurrieron extinciones donde las condiciones eran similares a lo que ocurre actualmente y a lo que puede ocurrir con el tema de la influencia antropogénica0", dice Pardo, añadiendo con que "al final también es importante darnos cuenta a través de la historia fósil el planeta siempre va a seguir su curso. La vida siempre va a encontrar su ruta".