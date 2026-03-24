La creadora de contenido Susy Mouriz, que reside en México, estuvo entre las 22,000 personas que presenciaron en directo el comeback de la banda surcoreana BTS.

La panameña, que desde pequeña es ARMY (como se le conoce a los fanáticos), cumplió su sueño de ver a los siete integrantes de la agrupación gracias a Netflix, plataforma por la cual se transmitió la primera presentación del grupo tras un hiatus por el servicio militar obligatorio.

En concierto tuvo lugar el 21 de marzo, en la Plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur, donde cantó, gozó y la paso increíble.

Mouriz no se podía creer que estaba en el mismo lugar que la banda. "No fue inevitable que llorara. Me sentí la persona más feliz del mundo en ese momento", dijo.

Previo al tan esperado concierto, hizo contenido con la plataforma de streaming en las calles de Seúl, visitó el primer edificio donde vivió la banda en sus inicios y algunas locales comerciales con temática de BTS.

Toda esta experiencia fue documentada en video. Hace menos de 24 horas publicó el story time de cómo conoció a BTS en Corea.

La publicación suma más de 28,9 likes y varios comentarios: "Wow, Susy cumplió el sueño de muchas ARMY. Gracias Susy", "Estaba esperando este video con ansias", "Yeahhhh! Panamá in the Comeback. ¡Qué dicha! ¡Súper!", e "Increíble, felicidades".