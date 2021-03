Tendencias de uñas en el 2021 y los diseños más solicitados

Una buena manicura puede darles un aspecto bonito, limpio y suave a sus manos. A algunas chicas les gusta llevar una manicura impecable, la cual consiste en el cuidado y embellecimiento de las uñas.

Hay una variada opción de tratamientos de manicura, desde la básica, uñas acrílicas y esmaltado permanente, entre otras.

La regla de oro para llevar unas uñas sanas y bonitas, de acuerdo a un escrito del Centro Médico Mariche Correcher, consiste en una buena hidratación, limado y cuidado.

En cuanto a la decoración propiamente de las uñas, Frida Duncley de Pressed Nail Panamá (@nailsopressonpty), comenta que este verano están solicitando mucho los diseños french de colores y diseños abstractos en colores neones.

Duncley asegura que este 2021 marcará tendencia llevar las uñas cortas con diseños abstractos en distintos colores y también se está utilizando mucho el blanco y los nude.

Es preciso resaltar que, durante la pandemia, específicamente cuando se implementó la cuarentena, se usó mucho las uñas press on, uñas postizas personalizadas y hechas a la medida.

La propietaria de Pressed Nail Panamá explica que esta técnica resultó ser la solución más rápida y una forma de tener menos contacto con otras personas, porque se colocan en casa.'

Para quienes aún no se sienten confiados de salir y pasar algunas horas en el salón de belleza existe la técnica de uñas "press on".