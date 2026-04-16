Tiffany García no sobrevivió a la jornada de eliminación, por lo tanto, su estancia en el reality "La Mansión del Chiri" terminó.

García que al inicio del reality, el pasado 10 de abril, vociferó que Panamá estaba con ella solo obtuvo 11 votos, sin embargo, guarda la esperanza de volver.

"Panamá, un país de 11 habitantes", "Panamá no la respaldó", "Tiffano tienes que parar. Nadie te quiere", "Debe desaparecer de redes como la brasileña y salir de su realidad paralela", "Y la verdad demoró, porque Panamá sí estaba contigo, pero para que salieras" y "¿Qué paso? No era que Panamá estaba con ella", fueron algunas de las reacciones tras la eliminación.

"(...) Allá afuera yo sé que me esperan muchísimas cosas buenas. Cosas positivas. Yo siempre he sido una pela trabajadora y voy a seguir luchando por mis sueños", mencionó después de conocer que tenía que abandonar la mansión.

"Tal vez sea el día de irse, pero sé que voy a volver", dijo esta mañana García, que añadió que este proyecto ha sido difícil porque "te aman o te odian".

Durante su corta estancia, García tuvo diferencias con Dundunsua y poco antes de su eliminación con Yaneth Marín, esta última le pidió que no le dirigiera la palabra porque la polémica influencer puso en riesgo su estancia en reality.

Asimismo, reveló detalles de su vida personal que fueron recibidas con escepticismo y que fueron motivo de mofa en redes sociales.

García reveló que tiene "marido", que estuvo casada con un gringo y que desea tener hijos, por lo que no descarta recurrir a la inseminación artificial.