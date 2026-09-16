Tini agradece el cariño del público en su regreso a Panamá

Tini Stoessel, cantante y actriz, emocionada y muy feliz agradeció al público panameño por recibirla con tanto cariño después de tanto tiempo.

Impresionada por la energía del público recordó que la última vez que estuvo en Panamá fue para la gira de despedida de "Violetta" hace 11 años, por lo tanto, el reencuentro fue muy especial.

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La noche del martes, en la Plaza Amador, Tini ofreció su primer concierto propio, como parte de la gira "Futttura", un show, que según dijo la artista, es muy lindo e importante para ella.