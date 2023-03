‘Tips’ para corredores principiantes

Correr está de moda! Un gran porcentaje de los que empezaron a hacer esta actividad durante la pandemia como una excusa para salir de casa en la actualidad la continúan practicando en parte por sus grandes beneficios.

En pospandemia el running ha ganado mucho protagonismo y no es para menos, ya que supone varios beneficios desde perder peso, mejorar las funciones cardiovasculares, reducir el riesgo de lesiones y aliviar el estrés y la ansiedad.

A simple vista parece que esta actividad física es sencilla, solo hay que correr, pero no, hay ciertas cosas que debes saber, sobre todo si eres principiante, de acuerdo a Chantal Cohen maestra de yoga, fitness group instructor y health coach.

A través de “Move your Chanty” (@moveyourchanty), un movimiento que ayuda a las personas a elevar su manera de pensar y afrontar mejor la cotidianidad, Cohen compartió cinco consejos para correr para principiantes, empezando con que el método correr/caminar (alternar periodos corriendo con caminatas) a construir resistencia.

Segundo, aunque correr ayuda a prevenir lesiones no quiere decir que los corredores no estén propensos a sufrir alguna, la mayoría ocurren porque solo se entrena el cuerpo para ir hacía una sola dirección, por lo tanto, se debe incluir entrenamientos cruzados y de fuerza en la rutina, no solo running.

El tercer consejo guarda relación con el kilometraje, un día a la semana será tu día de carrera larga, es decir, se aumentará un 10% semanalmente cada dos semanas, luego bájalo y así sucesivamente.

Otro factor importante es el calzado, las zapatillas para correr son una pieza fundamental, los corredores deben asegurarse de que están usando el modelo que se ajuste a sus necesidades y a la actividad física.

Por último, no se olvide de descansar, si desea hacer esto toda su vida debe saber que el descanso es igual de importante como los días de correr y entrenar. El cuerpo necesita descansar y recuperarse.

