Formar parte de un reality de imitaciones no estaba entre los planes de la cantante Yamilka Pitre, que reconoció que será un reto, pero está enfocada en divertirse en proceso.

Como se dedica a la música siente algo de presión porque el público podría esperar que sus imitaciones en "Tu Cara Me Suena" sean perfectas, algo que no es fácil de lograr, dado que, cada artista tiene un tipo de voz y un estilo o color vocal.

Incluso Pitre, que tiene su propia esencia al cantar, cuando hace covers de canciones de otros músicos le imprime su sello personal, no obstante, para el proyecto le tocará imitar, tanto en el canto como en el baile, a los artistas que le toque en cada gala.

Confesó a Panamá América que los artistas masculinos aumentarán el nivel de dificultad porque tienen la voz más grave y pesada, aunque no por eso se va a amilanar. Espera que del patio le toque imitar a Danger Man. "(...) Que sea algo disruptivo", mencionó.

Por el momento, no se ha publicado la fecha de estreno de la nueva temporada del reality, no obstante, el talento se está preparando para el gran día.

Además, de Pitre, también se confirmó la participación de Anarkelys Arias, "El Urri", Vicente Chavez, Maisa Condassin, Rikiplops, Ñero y Alejandra Merod.